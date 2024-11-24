《鬼才之道》獲五大獎「金馬大贏家」　張榕容被包圍喊：與有榮焉！

記者蕭采薇／台北報導

電影《鬼才之道》23日於第61屆金馬獎獲得5項大獎成為當晚大贏家，慶功宴上，演員張榕容、陳柏霖、百白、大鶴、姚以緹一同出席歡慶。張榕容以此片提名最佳女配角，可惜最後沒獲獎，她表示《鬼才之道》獲得5項大獎已讓所有團隊非常開心，沒在金馬獎得獎沒關係，她已獲得「金鬼獎」。

▲導演李安至《鬼才之道》慶功宴，與劇組開心合影。（圖／牽猴子提供）

《鬼才之道》榮獲「最佳美術設計」王誌成、梁碩麟，「最佳造型設計」施筱柔，「最佳動作設計」黃泰維、「最佳視覺效果」郭憲聰、邱俊毅，以及「最佳原創電影歌曲」王若琳與陳虹任。陳柏霖、百白、大鶴、姚以緹、曾威豪、董仔等人，都圍在張榕容身邊大喊：「與有榮焉！」

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▲張榕容表示《鬼才之道》獲得5項大獎已讓所有團隊非常開心。（圖／牽猴子提供）

王若琳（Joanna Wang）與陳虹任為本片寫下的《鬼才出道》獲頒最佳原創電影歌曲獎。徐漢強說，原本一直就很喜歡王若琳，沒想到居然真的能合作。她是在多數人尚未看片之前就先看到成片，當下自己很緊張，但聽說她看完之後去廁所哭，後來彼此找到關於故事的連結。

▲王若琳（中）與陳虹任（左）為本片寫下的《鬼才出道》獲頒最佳原創電影歌曲獎。（圖／牽猴子提供）

王若琳感動表示，這首歌能跟電影搭配是「鬼界的保佑」。她笑說，一開始錄音的速度比較慢，編曲人不小心放出加速版，不料，導演聽到後，覺得跟結尾的劇情是完美搭配，於是成立，「我自己聽得也起雞皮疙瘩，看三次電影都哭。」

徐漢強提到動作設計黃泰維是從製作前期就先加入，提供許多很棒的點子，片中不少笑料都是對方所提供，甚至擔任張榕容飾演的凱薩琳的替身。美術設計王誌成及梁碩麟則是從《返校》就合作的老搭檔，「他們收到這麼奇怪的劇本，還能呈現出如此美學的視覺風格，特別開心。」造型設計獎施筱柔同樣也是延續再度合作，被他稱為「確確實實的夥伴」。

▲黃泰維（右）不只擔任動作設計，還是張榕容（中）飾演的凱薩琳的替身。（圖／牽猴子提供）

提到視覺效果獎郭憲聰和邱俊毅，徐漢強笑說，視效做得愈好，就愈會被覺得好像沒做什麼事。但是當他們釋出幕後拆解影片之後，才更讓人發現本片的塑造有太多是實拍也拍不出來的。