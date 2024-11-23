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金馬獎／劉冠廷銀色西裝帥翻紅毯　整晚沒睡一直在忍吐

記者葉文正／台北報導

金馬61主持人是剛剛身為人父的劉冠廷，別看他平常十分幽默，他今天出現在星光大道時，透露自己真的非常緊張，緊張到想吐。他也說今天出門前有跟兒子「小太陽」說爸爸要去主持一個很隆重的典禮，要為他加油，他按電梯時看到孫可芳（小豆）抱著兒子在門口跟他揮手，讓他備感窩心。

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

▲第61屆金馬獎頒獎典禮主持人劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

至於會不會擔心主持時有尷尬的時候？劉冠廷笑說：「只要我不尷尬，尷尬的就是別人！」透露自己準備了很多笑話，只是不知道大家聽不聽得懂。他也透露工作人員一直催眠他「你是最棒的」，現場媒體也向他大喊：「你是最棒的！」讓他信心倍增。

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▲第61屆金馬獎頒獎典禮主持人劉冠廷。（圖／翻攝自MyVideo）

▲主持人劉冠廷與楊千霈。（圖／翻攝自MyVideo）

劉冠廷也透露，其實準備蠻多笑話的，「但怕他們沒有GET到，今天快要吐了，昨天晚上完全睡不著，之前那次睡不著是因為要主持紅毯，帶小孩有人幫我，但這只能靠自己，我總不能帶全家到台上道歉吧，我出門前，有跟兒子說我要去主持隆重典禮，她跟小豆」(孫可芳)站在電梯門口，含淚揮手，仿佛爸爸要上戰場一樣。

▲劉冠廷 金馬。（圖／攝影中心攝）

▲劉冠廷緊張到要吐。（圖／翻攝自MyVideo）

劉冠廷今日紅毯挑選短版Emporio Armani灰色西裝，水手服設計的襯衫別具巧思，搭配Cartier品牌珠寶，整個人年輕又不失莊重。劉冠廷也有參與的電影《餘燼》入圍金馬5項大獎，同劇組的張震也角逐金馬影帝、莫子儀則是挑戰最佳男配角。

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