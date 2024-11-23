ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金馬獎／吳君如突忘詞「許光漢台上愣住」！超慌反應被拍　她1句神救場

記者田暐瑋／綜合報導

第61屆金馬獎盛大登場，正在服役中的許光漢特地請假和吳君如頒發獎項，頒到一半吳君如卻突然忘詞，讓一旁的許光漢驚慌不已，不斷緊張抓著吳君如的手說：「這是金馬獎不能亂講！我的台詞你要先接我才可以接。」

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞

▲頒獎人許光漢、吳君如 。（圖／翻攝自MyVideo）

▲頒獎人許光漢、吳君如 。（圖／翻攝自MyVideo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲頒獎人許光漢、吳君如 。（圖／翻攝自MyVideo）

▲頒獎人許光漢、吳君如 。（圖／翻攝自MyVideo）

許光漢和吳君如頒獎到一半，吳君如突然呆在原地說不出話，沉默幾秒後坦言忘詞，「不好意思，其實兩個禮拜前金馬獎已經給了我台詞，我已經好努力去記，但是我記不住。」讓許光漢露出傻眼表情，吳君如接著說：「因為今天晚上我有一種談戀愛的感覺。」此時轉頭看向一旁的許光漢，讓全場恍然大悟爆笑出聲。

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞

▲▼第61屆金馬獎，頒獎嘉賓許光漢（左）、吳君如（右）。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎，頒獎嘉賓許光漢、吳君如。（圖／金馬執委會提供）

吳君如更邀約許光漢一起去看《我談的那場戀愛》，許光漢露出燦笑答應，接著要介紹入圍者，吳君如索性全丟給許光漢撐場，許光漢露出驚慌表情說：「不是，君如姐！這是你的台詞啊！這是金馬獎不能亂改講稿，你要講我才能接！」吳君如搬出白雪公主哏，要求許光漢模仿王子獻吻才願意接詞。

整段演完後，吳君如笑到臉色脹紅，狂笑不已說：「白雪公主終於醒過來啦！你知道嗎？這個獎為什麼這麼重要？劇本爛根本就演不下去！」神來一筆讓全場拍手叫好，網友也忍不住笑噴：「君如太強了我快笑死」、「前面很尬，但是接到劇本爛根本演不下去好好笑」、「這趴好好笑，有吳君如果然好看」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
🎥金馬61頒獎典禮官方直播在MyVideo，免費看>> https://twm5g.co/GW3D

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

不斷更新／金馬獎即時得獎名單！曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》奪最佳新導演

不斷更新／金馬獎即時得獎名單！曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》奪最佳新導演

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

MAMA／我是(G)I-DLE隊長！　小娟開嗆曾被說：沒穗珍成得了什麼？

MAMA／我是(G)I-DLE隊長！　小娟開嗆曾被說：沒穗珍成得了什麼？

金馬獎／曾沛慈炸出北半球「邊走邊晃」！　超深事業線畫面全被拍

金馬獎／曾沛慈炸出北半球「邊走邊晃」！　超深事業線畫面全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

不斷更新／金馬獎即時得獎名單！曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》奪最佳新導演

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳君如, 許光漢, 金馬獎, 金馬61典禮, 金馬61, 第61屆金馬獎, 2024金馬獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金馬獎／《白衣蒼狗》奪最佳新導演！　他上台突提1要求
  2. 五堅情缺一站台鄭伊健　「才唱2首歌就被打斷」請下台！
  3. 金馬獎／一年拿兩金！楊貴媚喊話：進軍金曲！　「謝謝身邊壁虎」經紀人哭了
  4. 金馬獎／王若琳鞋太高「全程半蹲致詞」！違和1幕網笑噴　嗨奪電影歌曲
  5. 金馬獎／《女兒的女兒》奪原著劇本　他感性謝媽：忍受我的叛逆
  6. 金馬獎／合唱團飆唱電影主題曲！　嘹亮嗓音震撼全場
  7. 施名帥得獎真情流露哽咽　只想好好抱抱老婆朱芷瑩
  8. 金馬獎／楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」！　上台笑了：怎麼會是我？
  9. 鄭伊健唱「《古惑仔》2神曲」全場正嗨　他卻突宣布：演唱會結束！
  10. 金馬獎／安溥登台唱3分鐘遭PTT狂噓！　曾捲祝賀大陸國慶爭議

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366