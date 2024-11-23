金馬獎／吳君如突忘詞「許光漢台上愣住」！超慌反應被拍　她1句神救場

記者田暐瑋／綜合報導

第61屆金馬獎盛大登場，正在服役中的許光漢特地請假和吳君如頒發獎項，頒到一半吳君如卻突然忘詞，讓一旁的許光漢驚慌不已，不斷緊張抓著吳君如的手說：「這是金馬獎不能亂講！我的台詞你要先接我才可以接。」

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▲頒獎人許光漢、吳君如 。（圖／翻攝自MyVideo）

許光漢和吳君如頒獎到一半，吳君如突然呆在原地說不出話，沉默幾秒後坦言忘詞，「不好意思，其實兩個禮拜前金馬獎已經給了我台詞，我已經好努力去記，但是我記不住。」讓許光漢露出傻眼表情，吳君如接著說：「因為今天晚上我有一種談戀愛的感覺。」此時轉頭看向一旁的許光漢，讓全場恍然大悟爆笑出聲。

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▲第61屆金馬獎，頒獎嘉賓許光漢、吳君如。（圖／金馬執委會提供）



吳君如更邀約許光漢一起去看《我談的那場戀愛》，許光漢露出燦笑答應，接著要介紹入圍者，吳君如索性全丟給許光漢撐場，許光漢露出驚慌表情說：「不是，君如姐！這是你的台詞啊！這是金馬獎不能亂改講稿，你要講我才能接！」吳君如搬出白雪公主哏，要求許光漢模仿王子獻吻才願意接詞。

整段演完後，吳君如笑到臉色脹紅，狂笑不已說：「白雪公主終於醒過來啦！你知道嗎？這個獎為什麼這麼重要？劇本爛根本就演不下去！」神來一筆讓全場拍手叫好，網友也忍不住笑噴：「君如太強了我快笑死」、「前面很尬，但是接到劇本爛根本演不下去好好笑」、「這趴好好笑，有吳君如果然好看」。