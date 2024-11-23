金馬獎／《鬼才之道》再奪動作設計！　台二戰紀錄片《由島至島》拿獎

記者田暐瑋／綜合報導

第61屆金馬獎盛大登場，許芳宜、謝盈萱擔任技術類獎項頒獎人，最佳動作設計由《鬼才之道》奪下，最佳紀錄短片由《顏色擷取樣本.mov》奪得，最佳紀錄片則由《由島至島》奪下。

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最佳動作設計由《鬼才之道》奪得，「謝謝鬼才所有努力的演員們，沒有你們我只能拍空氣而已，然後謝謝所有鬼才夥伴，所有的技術人員跟劇組，就是有你們一起帶著信念，然後一起拍這作品救贖彼此。」

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▲第61屆金馬獎，最佳動作設計，黃泰維《鬼才之道》。（圖／金馬執委會提供）



最佳紀錄短片由《顏色擷取樣本.mov》奪得，上台致詞時激動痛哭，「很多人以為這部片是講顏色，但是其實我們最想講的是我們不需要特別的懼怕黑暗，因為光與影是相依共存的，唯有走入影子的黑暗，才能看見屬於時代的真光，而電影就是這樣，在最黑暗的電影院裏面，哪怕是黑畫面也會有光的存在，而我們的故事就是在黑暗中尋找那道屬於時代的光。」

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▲第61屆金馬獎，最佳紀錄短片，《顏色擷取樣本.mov》。（圖／金馬執委會提供）



最佳紀錄片則由《由島至島》奪下，透過長達290分鐘的片長，探討台灣在二戰期間，如何作為日本帝國南進東南亞的基地，得獎致詞提到在找到受害者藍家人時，問了對方：「如果我們找到了更多的線索的時候你還想要知道更多嗎？」藍媽媽表示：「知道更多又怎麽樣，知道又不可以改變歷史。」藍教授則說：「你有勇氣知道會成為一個不一樣的人。」讓網友相當感動。





▲第61屆金馬獎，最佳紀錄片《由島至島》。（圖／金馬執委會提供）