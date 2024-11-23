記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星林萱瑜6月和Junior（韓宜邦）登記結婚後，不時會和粉絲分享婚姻生活。有趣的是，她最近獨自拍照到一半，老公突然主動要求合照，隨後一個反常的舉動讓她直言「困惑」。

▲林萱瑜本來是獨自拍照。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



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林萱瑜最近在美景前拍照到一半，向來不主動要求合照的Junior居然說「幫我們拍一張」，讓她一時之間受寵若驚，同時猜測老公一定又要整她，「還是他又要搞什麼鬼。」

▲林萱瑜拍完還一直回頭確認Junior是否想整她。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



然而，讓林萱瑜感到意外的是，Junior完全沒有故意搞怪，她一度困惑到回頭確認老公是否拍完才要整她，「結果居然真的單純拍合照……Peace到我困惑……。」

▲Junior難得主動要求合照林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



照片中，可以看到林萱瑜身穿米色短襯衫，內搭白色低胸背心，下半身搭配淺色牛仔寬褲；Junior則是穿得一身黑，帥氣地將手插口袋和她一起合照，洋溢著幸福氛圍。

林萱瑜IG全文：

我們編編幫我拍照到一半

以往幾乎沒提出要跟我合照的韓先生居然開口了

韓：幫我們拍一張

受寵若驚的看著他

一方面覺得他一定又要整我

還是他又要搞什麼鬼

結果居然真的單純拍合照

沒有嚇我也沒有搞怪？？？

Peace到我困惑………

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