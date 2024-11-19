楊小黎曬舊照「貼臉劉德華、搭肩吳奇隆」！　掀回憶殺：搭上時光機

記者王靖淳／綜合報導

女星楊小黎自童星出身，憑著《狗蛋大兵》中的「小翠」一角打響知名度，平時會在社群記錄生活的她，最近突然在社群PO出一系列兒時與天王劉德華、郭富城、吳奇隆等人的貼臉搭肩合照，同時也有感而發表示：「搭上回憶的時光機，非常的用心。」

▲楊小黎分享兒時與吳奇隆、劉德華的合照。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎Shiauli Yang）



楊小黎提到，最近她偶然看到一個名為《我的成長》的節目，讓她瞬間湧起熟悉感，原來這正是她童年時常出演的短劇綜藝節目。楊小黎回憶道：「在短劇裡面常常扮演很多天后的小時候（張惠妹、蔡琴我好像都演過）。」她笑言自己的成長彷彿就是一齣戲，從4歲開始接觸演藝工作，涵蓋電影、電視、主持、廣告和配音，直到12歲息影專注學業。

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▲楊小黎分享兒時與郭富城、賈靜雯的合照。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎Shiauli Yang）



楊小黎進一步回顧，在從政大畢業後，因緣際會於2013年重返演藝圈，如今已迎來復出演藝界的第11年。她感性地寫道：「回頭看看過去那個小女孩，現在還繼續的演著戲、唱著歌、主持著節目、盼望著未來，書寫著故事。」對於節目《我的成長》重新與觀眾見面，楊小黎表示非常欣喜，並大力推薦這個能帶給人滿滿回憶的內容，「看著看著，回憶真是湧上心頭呢。很推薦這種優質的節目。真的是搭上回憶的時光機，非常的用心。」