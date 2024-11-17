ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐美雲悼念石英…講到「媽2年前過世」哽咽　曝帶妝到場原因有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

資深演員石英（林忠平）於10月27日辭世，享壽82歲。告別式於今（17）日在台北市懷愛館景明廳隆重舉行，眾多親友及演藝圈好友齊聚一堂，送別這位深受觀眾喜愛的資深演員。

▲▼永遠的石英爸爸-林忠平先生告別式。（圖／記者周宸亘攝）

▲石英告別式現場曝光。（圖／記者周宸亘攝）

石英的離開讓演藝圈都相當悲傷，公祭由女星唐美雲開頭，她感性地說道「我們敬愛的石爸爸、大師兄、演藝圈前輩，當我接到他先是消息，只覺得眼前一片空白，但腦海中浮現的是他溫暖的笑容、熟悉的身影，痛心台灣失去了一位優秀演員，很心疼演藝圈失去親愛的家人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐美雲悼念石英哽咽。（圖／記者黃庠棻攝）

▲唐美雲悼念石英哽咽。（圖／記者黃庠棻攝）

講到激動之處，唐美雲忍不住在眾人面前哽咽，坦言雖然石英身體不好，但卻義不容辭接下她所製作的《孟婆客棧》，儘管只是短短的客串，仍現身演出，她感性表示「2年前我媽媽剛離開，所以我很懂千鈺的心情」。

▲唐美雲悼念石英哽咽。（圖／記者黃庠棻攝）

▲唐美雲悼念石英哽咽。（圖／記者黃庠棻攝）

唐美雲透露，自己跟方馨這一天帶著妝到現場參加告別式，原來兩人是下午還要到國家戲劇院演出，感性說道「一切演出皆如初，今天最後一場演出也獻給石爸」，並說道「有一句台詞是『來去匆匆、皆是過客，有緣相逢，有緣記得溫暖的笑容』」將劇裡台詞獻給石英。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

唐美雲, 石英

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了
  2. 石英告別式！林千鈺送別父親　致詞淚崩：這輩子做你的女兒，我很幸福
  3. 「超萌聲優」上坂堇踩點便利商店：太厲害　隔空乾高粱酒全場嗨了
  4. 黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了
  5. 花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬
  6. 唐美雲悼念石英…講到「媽2年前過世」哽咽　曝帶妝到場原因有洋蔥
  7. 石英今舉辦告別式「現場曝光」！　好友送別痛哭：他都會關心我們這些晚輩
  8. 石英遺孀哭到要人攙扶　林千鈺、林義山「捐肝救父」悼念文曝光
  9. 石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念
  10. 狗仔葛斯齊目睹閨蜜情「楊謹華很保護蕭亞軒」　女神片場態度被爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366