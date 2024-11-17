唐美雲悼念石英…講到「媽2年前過世」哽咽　曝帶妝到場原因有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

資深演員石英（林忠平）於10月27日辭世，享壽82歲。告別式於今（17）日在台北市懷愛館景明廳隆重舉行，眾多親友及演藝圈好友齊聚一堂，送別這位深受觀眾喜愛的資深演員。

▲石英告別式現場曝光。（圖／記者周宸亘攝）

石英的離開讓演藝圈都相當悲傷，公祭由女星唐美雲開頭，她感性地說道「我們敬愛的石爸爸、大師兄、演藝圈前輩，當我接到他先是消息，只覺得眼前一片空白，但腦海中浮現的是他溫暖的笑容、熟悉的身影，痛心台灣失去了一位優秀演員，很心疼演藝圈失去親愛的家人」。

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▲唐美雲悼念石英哽咽。（圖／記者黃庠棻攝）

講到激動之處，唐美雲忍不住在眾人面前哽咽，坦言雖然石英身體不好，但卻義不容辭接下她所製作的《孟婆客棧》，儘管只是短短的客串，仍現身演出，她感性表示「2年前我媽媽剛離開，所以我很懂千鈺的心情」。

▲唐美雲悼念石英哽咽。（圖／記者黃庠棻攝）

唐美雲透露，自己跟方馨這一天帶著妝到現場參加告別式，原來兩人是下午還要到國家戲劇院演出，感性說道「一切演出皆如初，今天最後一場演出也獻給石爸」，並說道「有一句台詞是『來去匆匆、皆是過客，有緣相逢，有緣記得溫暖的笑容』」將劇裡台詞獻給石英。