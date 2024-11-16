邱瓈寬喪母5個月　深夜3點傾訴「最難過的是思念」引鼻酸

記者張筱涵／綜合報導

邱瓈寬（寬姐）以孝順和疼愛母親著稱。然而，今年6月她的母親因肺炎病逝，享耆壽93歲。歷經喪母之痛的邱瓈寬暴瘦且神情憔悴，今（16日）凌晨3點於社群平台發文吐露想念母親的哀痛。

▲邱瓈寬思念母親。（圖／記者林敬旻攝）



邱瓈寬於16日凌晨3點多在臉書發文，寫下：「原來離別的那一刻不是最難過的……最難過的是思念祢的每一刻……」短短兩行字流露無限傷感，展現她對母親的深厚感情。貼文曝光後，立刻吸引數千網友按讚並留言為她加油打氣。

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留言區充滿感傷與溫暖，「寬姊加油。我們超多朋友激賞您，但任何人總有累的時候，寬姊要好好休息，注意健康喔」、「我也是……離開的人不知道。可是留下來的人，卻是備受煎熬」、「不要壓抑自己就好，思念與難過也是一種幸福」、「離別不代表結束，而是會永遠在心裡面陪著妳」。

今年6月16日，邱瓈寬為母親舉辦告別式，家祭中動情致詞，「我媽媽也是個老師，我在香港工作十幾年，同事看到我講電話，不管講多久，只有兩個字對白『哇災』，就知道在跟媽媽講話。我到海外，不管到哪裡，只要講很久電話，我只說『哇災』，就知道我跟媽媽在講電話。」說到這，邱瓈寬瞬間哽咽，一度啜泣10秒說不出話，讓全場人忍不住鼻酸。

雖然作為子女都希望父母能永遠陪伴在側，但人生難免充滿無常，邱瓈寬坦言，「後來想想，我媽的教育方式，有她的人生道理。有時候人真不就是這樣嗎，很多事情 想了一下，都是『我知道了』、『哇災』，退一步想一想會更進步。」