Lisa演員出道《白蓮花大飯店3》預告公開　樸素淡妝變身「酒店服務員」

文／妞新聞

韓國人氣女團BLACKPINK出道以來不論在KPOP圈、時尚圈都有超狂影響力，4成員自從個人合約分別交棒給不同公司後，也刷新自身紀錄交出漂亮成績單，其中泰國籍成員Lisa除了在今年發行SOLO單曲〈Rockstar〉，還與葛萊美獎常客、西班牙唱作新天后Rosalía（蘿莎莉雅）夢幻聯動推合作曲〈New Woman〉，人氣、熱度居高不下。

Lisa繼舞者、揮旗手之後

挑戰進軍好萊塢演員出道

Lisa的挑戰精神沒有極限，去年就因為登上法國巴黎的瘋馬秀夜總會（Crazy Horse）引爆正反熱議，今年5月居然受邀擔任F1一級方程式賽車邁阿密大獎賽的揮旗手，再度成為韓星史上第一人，前陣子她更宣布將跨足戲劇圈，加盟HBO知名影集《白蓮花大飯店》第三季，預計以本名Lalisa Manobal正式演員出道啦！

▲Lisa進軍好萊塢，出演《白蓮花大飯店》第三季。（圖／IG@DCNnsCbsaq_）



第一部戲劇就決定進軍好萊塢、嘗試美劇的Lisa，在外界的眾多猜測、角色預測之下，敲碗已久的《白蓮花大飯店3》首支預告終於在稍早公開，可以看到這一季背景拉到泰國拍攝，充滿泰國風情的街道、宗教建築映入眼簾，而Lisa就綁起黑髮、中分瀏海、樸素淡妝入鏡，穿著米金色短袖制服的她，招牌甜笑＋用英文說出台詞：「Welcome to TheWhiteLotus in Thailand」，原來是擔綱酒店服務生角色。

雖然只有短短不到1秒的畫面，這支預告馬上在全網瘋傳，在粉絲們祝賀Lisa演員出道的同時，也對於她的人生首個演員角色感到驚訝，據悉同劇還有演員蕾絲莉畢柏、傑森艾塞克、蜜雪兒摩納漢等知名演員陣容，預計將比前兩季規模更大、更精彩，期待明年播出啊！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

BLACKPINK出走YG「Jennie首吐真實心境」！台上比心撒嬌卻出事故瘋傳



本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！