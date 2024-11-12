許維恩慶生穿超辣！深V「蹦出超兇半弧線」大片肉色外露 震撼千人

記者潘慧中／綜合報導

許維恩在11日迎來43歲生日前夕，已經連續吃了好幾天的生日餐，直到生日當天才曝光一系列的慶祝照，「本來想簡單過過，沒想到吃了這麼多次蛋糕～」，火辣穿搭更是吸引破千人按讚！

▲許維恩慶生穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



照片中，可以看到許維恩頂著俐落短髮，身穿素黑服飾，相當映襯她的白皙肌膚，深V剪裁露出大片肉色，若隱若現出豐滿上圍的半弧線，腰間別上的寬版腰封和華麗的金色項鍊相呼應，展現大器風範。

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▲▼許維恩吃了好幾天的生日餐。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



除了和王家梁慶生，許維恩也不忘和家人一起慶祝，「再次感謝我身邊的愛人和愛我的人還有家人朋友們，感謝你們的祝福，謝謝你們記得我的生日，更謝謝你們一直呵護、愛護著我」，只希望大家都能平安健康。

▲▼許維恩和家人一起慶生。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



和家人慶生時，只見許維恩穿著牛仔外套和短褲，和王家梁抱著女兒一起出席，大姊許路兒、二姊許菲菲和弟弟也都有現身，顯見全家人的緊密感情。

▲許維恩抱著女兒和弟弟、兩個姊姊合照。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



許維恩IG全文：

吃了好幾天的生日餐~~~

本來想簡單過過

沒想到吃了這麼多次蛋糕～

今天生日的我～

最後要再次感謝

我身邊的愛人和愛我的人還有家人朋友們

感謝你們的祝福

謝謝你們記得我的生日

更謝謝你們一直呵護、愛護著我

我真心的感恩、感謝

很愛你們希望大家都平安健康快樂～

一切都能順心如意