9年前唱小巨蛋　丁噹宣布好消息：明年北高雙蛋正在申請中

記者蔡琛儀／台北報導

「2024台灣米倉田中馬拉松」於11月9日舉辦「520心田中音樂節」，邀請麋先生、GX鼓鼓、蕭秉治、白安、丁噹等四組實力派歌手為選手們暖身。這個音樂節起源於天王任賢齊歷年來都很支持老家辦的田中馬拉松，號稱活動「永久顧問」，今年他因工作無法參與，特別召集同門師弟妹們共襄盛舉。

▲丁噹預告正申請明年北高雙蛋的檔期。（圖／相信音樂提供）

丁噹預告明年要來田中挑戰全馬馬拉松，她上回在小巨蛋開唱是2015年，高雄巨蛋則是2016年，已許久沒在台灣舉辦萬人演唱會，因此她宣布：「很久沒在台北小巨蛋和高雄巨蛋與大家見面了，我們正在積極申請場地中，等我消息，希望很快可以再見到台下的大家！」

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麋先生獻唱〈2020再出發〉，當時為了能完成此曲，任賢齊提出交換條件「要麋先生參加田中馬拉松」，全員當時真的熱血跑完半馬22公里。今年麋先生再回到田中馬拉松演出，他們開玩笑分享當時參賽的心情：「跑完後的一個月都不想聽小齊哥的歌了，沒有啦開玩笑的！還記得很好玩但很痠痛，很感謝當時齊哥的邀請，也預祝明天的選手們平安也要玩得開心。」

▲麋先生出席520心田中音樂節。（圖／相信音樂提供）

白安帶來〈我只想在乎我在乎的〉、〈亂七八糟的夢想〉、〈是什麼讓我遇見這樣的你〉等好歌，被問到去年唱跨年時因風太大險站不穩，當時寫下「2024年我要增重，不能輸給風」，是否有在體能上下苦功？白安有自信地說：「有！最近我更專注在瑜珈、皮拉提斯上，也很認真在訓練體能，不只為了不讓自己被風吹走，也為了明年的新專輯在努力。」問她會不會想挑戰跑馬拉松？白安說道：「我現在的體能可能可以從三公里、五公里開始，希望有機會來挑戰看看。」

▲白安出席520心田中音樂節。（圖／相信音樂提供）

與任賢齊有好交情的鼓鼓，在演出前就收到任賢齊傳來的感謝訊息，鼓鼓也暖心地邀請田中粉絲們拍下影片送給沒法到現場的任賢齊，與全場歌迷一起大喊「小齊哥，想你了！」任賢齊也以愛心飛吻的表情符號暖心回應，相當溫暖；蕭秉治則是搶先被鼓鼓暴雷新專輯發行日，也不忘分享小巨蛋演唱會加開3樓包廂區的好消息。

▲GX出席520心田中音樂節。（圖／相信音樂提供）