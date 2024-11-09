ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber尼克和香港老婆Ashly一起經營頻道，他在6月時曾透露岳父病危的消息，沒多久後其岳父便辭世。而尼克在最新的影片中，坦言Ashly一直沒有走出喪父之痛，還因此暴瘦，於是他決定帶老婆出國放鬆心情，影片也引來許多網友關心。

▲▼Ashly喪父暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克：給她太大壓力。（圖／翻攝自Facebook／這群人 尼克）

▲尼克透露Ashly近來暴瘦。（圖／翻攝自Facebook／這群人 尼克）

尼克在9日上傳的影片中透露，Ashly在岳父過世後，一直都很成熟地在打理一切事務，到後來逐步恢復日常生活時，他發現老婆偶爾會躲起來哭。尼克原本以為那是Ashly正常的情緒發洩，但後來情況一直持續，加上Ashly暴瘦到腰寬只有一個巴掌，尼克才覺得不對勁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Ashly喪父暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克：給她太大壓力。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼尼克分享Ashly的近況。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼Ashly喪父暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克：給她太大壓力。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克為此決定帶Ashly到馬爾地夫度假，兩人一起看海、追海豚、浮潛。他也坦言，老婆和自己在一起壓力其實頗大，「我一直都跟她講說『我們不能倒下』，就是我們的家人現在都是依靠在我們身上，所以我很常跟她說，我們不能感冒、不能生病。」

因為這次的事件，尼克驚覺自己給了Ashly太大的壓力，他也提到在度假期間，因為一直提醒老婆要多吃，導致對方又形成「必須增胖」的壓力，突然就崩潰大哭說自己怎麼沒變重，讓尼克感到心疼，「老婆就只有一個，我不救她，還能救誰？」

▲▼Ashly喪父暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克：給她太大壓力。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼Ashly因沒有增重暴哭。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼Ashly喪父暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克：給她太大壓力。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克的影片上傳後，許多網友都紛紛留言關心「很希望很希望Ashly能夠得到真正的休息」、「我們都等你們開開心心的回來」、「Ashly加油，但還是去心理諮商，讓專業的導引出她內心深處」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

推薦閱讀

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

這群人, 尼克, Ashly

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫盛希圓夢合體林宥嘉　對方已婚崩潰：為什麼不等我
  2. 才剛奪歌后...孫盛希大解放！　「破尺度穿黑色bra」性感事業線不藏了
  3. 女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情
  4. 《永夜星河》丁禹兮就醫被偶遇　照片流出網歪樓：看個病也帥成這樣
  5. 直擊／陶喆等10年才攻蛋：我怎麼平常心？　「4金曲連發」全場暴動！
  6. SJ傷兵+1！東海驚吐「腰狀態差」：跳舞日子不多了⋯　催淚原因曝光
  7. 直擊／罕見出包！E.L.F.排字掉漆　銀赫、東海慌張：你們應援變難了
  8. 侯佩岑為陶喆現身小巨蛋！　罕見露面「驚人絕美狀態曝光」
  9. 潘慧如的寵物旅館榮獲「特優」評鑑　投入千萬終不悔
  10. 李多慧受傷了　屁股也中招　李珠垠動向她也回應了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366