Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber尼克和香港老婆Ashly一起經營頻道，他在6月時曾透露岳父病危的消息，沒多久後其岳父便辭世。而尼克在最新的影片中，坦言Ashly一直沒有走出喪父之痛，還因此暴瘦，於是他決定帶老婆出國放鬆心情，影片也引來許多網友關心。

▲尼克透露Ashly近來暴瘦。（圖／翻攝自Facebook／這群人 尼克）

尼克在9日上傳的影片中透露，Ashly在岳父過世後，一直都很成熟地在打理一切事務，到後來逐步恢復日常生活時，他發現老婆偶爾會躲起來哭。尼克原本以為那是Ashly正常的情緒發洩，但後來情況一直持續，加上Ashly暴瘦到腰寬只有一個巴掌，尼克才覺得不對勁。

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▲▼尼克分享Ashly的近況。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克為此決定帶Ashly到馬爾地夫度假，兩人一起看海、追海豚、浮潛。他也坦言，老婆和自己在一起壓力其實頗大，「我一直都跟她講說『我們不能倒下』，就是我們的家人現在都是依靠在我們身上，所以我很常跟她說，我們不能感冒、不能生病。」

因為這次的事件，尼克驚覺自己給了Ashly太大的壓力，他也提到在度假期間，因為一直提醒老婆要多吃，導致對方又形成「必須增胖」的壓力，突然就崩潰大哭說自己怎麼沒變重，讓尼克感到心疼，「老婆就只有一個，我不救她，還能救誰？」

▲▼Ashly因沒有增重暴哭。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克的影片上傳後，許多網友都紛紛留言關心「很希望很希望Ashly能夠得到真正的休息」、「我們都等你們開開心心的回來」、「Ashly加油，但還是去心理諮商，讓專業的導引出她內心深處」。