ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡瓜沿路做這件事　連外國人都不放過　美麗本人喊扯

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，開播以來不到一年即突破20萬訂閱，輕鬆有趣的節目風格深受網友好評，頻道的開設也讓喜愛胡瓜的觀眾直喊：「不管電視還是網路都看的到瓜哥，真的太幸福！」

▲美麗本人(左起)、胡瓜、盧廣仲與李玉璽一起搞笑。（圖／下面一位）

▲美麗本人(左起)、胡瓜、盧廣仲與李玉璽一起搞笑。（圖／下面一位）

7日播出最新一集，盧廣仲、李玉璽、美麗本人宣傳實境節目《暴走兄弟朝聖趣》，剛走過朝聖之旅的他們向胡瓜發起挑戰，一起徒步旅行，雖然只有短短的1.5公里，但旅程中胡瓜和三人歡笑不間斷，也擁有不少新體驗，開啟了屬於四人的朝聖之旅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美麗本人(左起)、胡瓜、盧廣仲與李玉璽一起搞笑。（圖／下面一位）

▲美麗本人(左起)、盧廣仲、胡瓜與李玉璽一起吃麵。（圖／下面一位）

四位從大稻埕慈聖宮出發，胡瓜一路上打招呼不停歇，連隔個玻璃都要跟店家問好，不放過任何能和民眾互動的機會，親民的表現讓美麗本人也忍不住驚呼：「好扯喔！根本是揮手王」。途中甚至還遇到了外國朋友，胡瓜也發揮社牛本領，開啟國民外交，秀出流利的英文互動活潑也對話自如，開心又結交了一位新朋友。

▲美麗本人(左起)、胡瓜、盧廣仲與李玉璽一起搞笑。（圖／下面一位）

▲盧廣仲彈吉他，胡瓜跟李玉璽負責伴舞。（圖／下面一位）

胡瓜奮力地往上攀爬，使盡全力的背影值得敬佩，已經成功抵達的美麗本人也在一旁貼心等待指引胡瓜，胡瓜在眾人的鼓勵之下也堅持到最後成功登頂，獲得滿聲喝采。而攀岩全記錄的畫面讓人感動，對胡瓜來說無疑又是解鎖了一項新挑戰。

最後順利抵達終點站大稻埕碼頭，成功奪旗完成挑戰。四人也被眼前的日落美景吸引住，盧廣仲也彈起吉他哼起旋律，四人齊合唱經典歌曲《愛拚才會贏》，為這趟意義非凡的旅程畫下完美句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

胡瓜, 美麗本人, 盧廣仲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 外籍看護演台劇《化外之醫》　買樂透「中頭獎2000萬」秒辭職返鄉
  2. 吳慷仁讚店家「一排碗餵浪貓」有愛心　留言兩派網友掀戰：是造孽
  3. 王燦當媽後「內耗引不適」患病瘦到39kg！　暖籲多包容職業媽媽
  4. 百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈
  5. FEniX飛沖繩四天花了300萬！　還帶20箱行李超驚人
  6. 唐玲熬5年抗癌成功　49歲獨飛「菲律賓圓夢」：很多人說我勇敢
  7. 《孔雀魚》結局倒數！變態殺手終於露面　金鐘視帝人格分裂嚇壞網
  8. 曾莞婷拍片掛彩！化妝師「朝脖子一刀剪下去」失誤內幕曝 當場濺血
  9. 告五人曝有新成員「竟是大咖雙金影后」　1件事卻讓她失望了
  10. 陳妍希爆「倒數3個月官宣離婚陳曉」！獨自逛街被拍 無名指細節洩現況

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366