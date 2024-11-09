胡瓜沿路做這件事　連外國人都不放過　美麗本人喊扯

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，開播以來不到一年即突破20萬訂閱，輕鬆有趣的節目風格深受網友好評，頻道的開設也讓喜愛胡瓜的觀眾直喊：「不管電視還是網路都看的到瓜哥，真的太幸福！」

▲美麗本人(左起)、胡瓜、盧廣仲與李玉璽一起搞笑。（圖／下面一位）

7日播出最新一集，盧廣仲、李玉璽、美麗本人宣傳實境節目《暴走兄弟朝聖趣》，剛走過朝聖之旅的他們向胡瓜發起挑戰，一起徒步旅行，雖然只有短短的1.5公里，但旅程中胡瓜和三人歡笑不間斷，也擁有不少新體驗，開啟了屬於四人的朝聖之旅。

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▲美麗本人(左起)、盧廣仲、胡瓜與李玉璽一起吃麵。（圖／下面一位）

四位從大稻埕慈聖宮出發，胡瓜一路上打招呼不停歇，連隔個玻璃都要跟店家問好，不放過任何能和民眾互動的機會，親民的表現讓美麗本人也忍不住驚呼：「好扯喔！根本是揮手王」。途中甚至還遇到了外國朋友，胡瓜也發揮社牛本領，開啟國民外交，秀出流利的英文互動活潑也對話自如，開心又結交了一位新朋友。

▲盧廣仲彈吉他，胡瓜跟李玉璽負責伴舞。（圖／下面一位）

胡瓜奮力地往上攀爬，使盡全力的背影值得敬佩，已經成功抵達的美麗本人也在一旁貼心等待指引胡瓜，胡瓜在眾人的鼓勵之下也堅持到最後成功登頂，獲得滿聲喝采。而攀岩全記錄的畫面讓人感動，對胡瓜來說無疑又是解鎖了一項新挑戰。

最後順利抵達終點站大稻埕碼頭，成功奪旗完成挑戰。四人也被眼前的日落美景吸引住，盧廣仲也彈起吉他哼起旋律，四人齊合唱經典歌曲《愛拚才會贏》，為這趟意義非凡的旅程畫下完美句點。