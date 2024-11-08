林萱瑜遭Junior喊錯名兩次！　抱怨PO文：我該注意什麼？

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜今年6月和藝人Junior（韓宜邦）登記結婚，平時會透過社群記錄夫妻日常的她，今（8）日在臉書發文透露名字被老公叫錯，同時也幽默表示：「我該注意什麼？」貼文曝光後，立即吸引網友留言討論。

▲林萱瑜、Junior會在社群放閃。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

林萱瑜表示，當Junior想要喊她的名字時，卻接連喊錯，先是叫她「林萱如」，隨即意識到錯誤後，改口又喊成了「林萱宜」，讓她不禁在社群平台上調皮發問：「我該注意什麼？」貼文吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛搞笑表示，「準備算盤」、「銀杏買起來」、「叫他睡客廳一個禮拜」、「韓先生要多準備紙箱，立冬了公園很冷」。

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▲林萱瑜發文透露名字遭老公叫錯。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

事實上，林萱瑜在今年生日當天與Junior登記結婚，事後也分享兩人前往戶政事務所的短片，她與Junior分別身穿白色洋裝及休閒西裝，手持花束及結婚證書，站在一個夢幻的背景前合照，兩人臉上洋溢著幸福的笑容，畫面溫馨又浪漫。林萱瑜甜蜜寫道：「6／12，瑜生日。我們挑了這天，填上彼此身分證上的空格。我們剛好。」