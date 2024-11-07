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選完抓戰犯！　喬治克隆尼遭民主黨支持者狂噴「川普要謝謝你」

記者劉宛欣／綜合報導

美國總統大選結果揭曉，共和黨的川普成功重返白宮，重新當選總統，此結果令許多民主黨員、支持者感到失望，隨後將矛頭指向好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney），原因就是他在今年7月，公開呼籲拜登退選，還在《紐約時報》上發表文章，犀利指出高齡82歲的拜登，已經難以在選戰中取勝。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普當選了最新一任的總統。（圖／路透）

川普以顯著優勢擊敗了競爭對手賀錦麗，喬治克隆尼的立場引發了民主黨內部的強烈反應。今年7月21拜登退選時，喬治克隆尼曾表示「支持」。然而賀錦麗卻敗給了川普，這使得民主黨支持者紛紛在網路上發聲，批評喬治克隆尼間接影響選情。

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▲▼喬治克隆尼公開呼籲拜登應退選。（左圖／路透／右圖／達志影像／美聯社）

▲喬治克隆尼曾公開呼籲拜登退選。（圖／路透、美聯社）

一個由退伍軍人組成的政治評論組織「altNOAA」就在社群媒體上發文表示：「誰能找到克隆尼？我們需要和他好好談談。」不少網友也諷刺地留言說：「川普別忘了感謝好萊塢的功臣，尤其是喬治克隆尼」，認為這次的失敗「全都是喬治克隆尼的錯」。

喬治克隆尼的舉動讓不少民主黨人對其立場感到不滿，認為他對選情造成了不小的影響。隨著川普再度掌權，民主黨內部也掀起了反思風潮，批評聲浪中不乏要求好萊塢影響力人士，在政治表態上應該更加謹慎。

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