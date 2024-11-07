郎祖筠《第三者》看到楊小黎就罵：騷貨！　氣喊「誰叫她搶我老公」

記者蕭采薇／台北報導

郎祖筠、王柏森、王耿豪與楊小黎演出春河劇團新戲《第三者》，因為主創們的年齡平均近半百，再加上每個角色都存有私心，不夠良善，所以總笑稱《第三者》是長青版的《不夠善良的我們》。四人上演情感爭奪戰，並且互為第三者，這幾天進劇場，郎祖筠甚至看到楊小黎就叫：「騷貨！」她故作生氣說：「誰叫她在劇中勾引我老公。」

▲《第三者》由郎祖筠、王柏森、王耿豪與楊小黎主演。（圖／春河劇團提供）

演員們一進劇場看到現場佈景都說：「是簡約風格的歐陸劇場耶！而且還大玩黑白色系，我們是要演《黑白大廚》劇場版嗎？現場都穿黑色的，人人都是黑湯匙。」楊小黎說：「這是第一次正式演出音樂劇，要唱要跳，還必須要瘦，才能展現出來妖嬈的姿態來。因為之前有金鐘獎再加上這個角色，現在的我好餓！好想吃東西。」

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▲《第三者》郎祖筠、王耿豪與楊小黎有感情糾葛。（圖／春河劇團提供）

編導陳世杰說：「這次我們北藝大同班同學聚集，一起完成這部舞台劇。為了王耿豪40年前的願望，這次特地找他來演出建商老闆的角色，結果他完全忘記曾許過願望。」郎祖筠聽後說：「對！之前跟王耿豪聊起大學時的趣事，他都說『有嗎？』全忘光光了！幸好台詞都記得很清楚，不然我們就會被笑說，年過半百，前半生都忘光光了。」

▲《第三者》被主創們笑稱，是長青版的《不夠善良的我們》。（圖／春河劇團提供）

劇中不只有環保議題，也官商勾結、作假帳、USB等符合現今時事的內容。」編導陳世杰笑說：「劇本比新聞事件還早完成，根本就是神預言。再加上剛剛聽蘇明淵律師分享他的案例，整個雞皮疙瘩都起來了！因為我沒有聽過這些案例，我們也太有默契了。」