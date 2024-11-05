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王大陸這舉動讓楊祐寧握緊拳頭　張艾嘉怒吼林柏宏　「現在就給我回來！」


記者葉文正／台北報導
《艾嘉食堂》實習生林柏宏即將離開，儘管只來了短短一天，林柏宏以積極熱情的心，終獲食堂職員們的肯定，而他們搞笑地把不捨的心情轉變成「情勒」，紛紛以食堂業績未達標為理由，要求他「不准走」，林柏宏特意留下驚喜紅包和離別信，內容卻讓大家又氣又好笑，還讓張艾嘉忍不住把信件裡裡外外反覆「品味」好幾遍，最終忍不住大呼「林柏宏你現在就給我回來喔！」

▲柯佳嬿包的春捲越來越美。（圖／泰坦星娛樂）

▲大夥兒研發新產品。（圖／泰坦星娛樂）

送走林柏宏的職員們開始艾嘉食堂第三個營業日，大家對業績達標越發執著，對於餐廳經營也越來越專注，甚至出現整個廚房只剩蟲鳴鳥叫、沒人講話都在專心工作的狀態，讓楊祐寧忍不住出聲提醒大家要記得講話，柯佳嬿則趁機炫耀自己包的春捲越來越漂亮，楊祐寧接著笑說自己現在對於各種肉品的切法熟悉到不行，簡直變成肉舖老闆了。

▲柯佳嬿包的春捲越來越美。（圖／泰坦星娛樂）

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▲柯佳嬿包的春捲越來越美。（圖／泰坦星娛樂）

而在超市採買到新食材「仙草」，王大陸開始著手進行新飲品的開發，沒想到當地仙草質地超紮實，讓楊祐寧忍不住「握緊拳頭」想直接把它打碎，柯佳嬿看著笑說：「這是塑膠的嗎？」在眾人的意見之下終於完成新品項冬瓜仙草。而王大陸熟練打碎冰的模樣，也讓楊祐寧讚賞道：「這才是一個專業咖啡店該有的聲音！王大陸你出運了！」

▲柯佳嬿包的春捲越來越美。（圖／泰坦星娛樂）

▲大家送別林柏宏。（圖／泰坦星娛樂）

而《艾嘉食堂》的美味餐點和親切服務也讓客人相當滿意，紛紛留下比預期更多的小費，其中一桌客人甚至想給200泰銖的小費，讓楊祐寧大吃一驚，趕緊退回給客人，雖然主廚張艾嘉對於每日訂下的營業額目標相當認真，但楊祐寧非常有自信，「我們靠實力不靠小費，靠小費我怕我把蘇梅島買下來！」

值得一提的是《艾嘉食堂》全新的飲品「冬瓜仙草」已經可以在全台「鮮茶道」同步喝到，11月起「鮮茶道」更將全面使用《艾嘉食堂》聯名杯身，歡迎所有喜愛《艾嘉食堂》的觀眾朋友們，到「鮮茶道」品嚐原汁原味的《艾嘉食堂》系列飲品。

《艾嘉食堂》第五集將於11/9本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出。

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張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 王大陸, 楊祐寧, 柯佳嬿

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