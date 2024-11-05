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蘇晏霈脫單失敗！曖昧富二代高壯男告吹　36歲放棄凍卵「子宮舊了」

記者蕭采薇／台北報導

「民視當家花旦」蘇晏霈先前被拍到跟一名富二代高壯男約會吃飯，疑似戀愛ing，還傳出該名男子是由演藝圈大姐陳美鳳所介紹，感情世界受到許多網友關注。她5日出席新戲《好運來》開鏡記者會，透露感情已經見光死，沒有進展，和對方也已經沒聯絡。她先前曾有凍卵念頭，但目前也放棄這計劃。

▲民視八點檔《好運來》蕭大陸、黃沁嵐、謝瓊煖、侯怡君、倪齊民、龍天翔、陳慕義、王燦、楚宣、高欣欣、高群、何豪傑、劉至翰、楊慶煌、蘇晏霈、王瞳、米可白、傅子純、賴芊合、曾子益、賴慧如、吳東諺、洪浩竣、于浩威、吳鈺萱、程雅晨。（圖／民視提供）

▲民視八點檔《好運來》開鏡，（左起）蘇晏霈、侯怡君、謝瓊煖。（圖／民視提供）

蘇晏霈表示，即使先前曖昧情曝光，雙方也還是有聯絡，「真的是因為彼此工作太忙，他是廚師，需要備料等作業，回家都是半夜了，我們想約出去都比較難。」但蘇晏霈也笑認，有不少「喜歡我滿久」的追求者，是否是沒感覺才沒進展？蘇晏霈羞答：「也不一定啦！」透露如果對方再加把勁，可能就有機會。

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她從30歲就開始考慮凍卵，今年4月也做好檢查，只是當時碰到《我的婆婆怎麼那麼可愛2》上檔，擔心打排卵針會發腫，宣傳上鏡時不好看，於是先暫緩計畫。之後蘇晏霈飛去歐洲度假，突然也對人生有了新想法。

▲蘇晏霈傳出緋聞。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈先前傳出緋聞。（圖／民視提供）

蘇晏霈說：「最後想到，我應該是要小孩，就找到對象趕快生下來。不然房子舊了（指子宮）也不好懷孕吧！就覺得凍卵對我沒有太大意義。」如今36歲的她，表示對感情和生小孩都隨緣，「再努力看看囉。」

《好運來》班底之一的倪齊民，則在現場大聊爸爸經，家有兩個高中生女兒的他透露，「女兒很少會傳訊息給我，只有『來接我』和『領包裹』。」倪齊民笑說：「我的角色真的是『付清』。」而千金們喜歡演員許光漢，倪齊民笑認有對女兒說：「爸爸年輕時和許光漢一樣帥。」還把自己年輕帥照放手機封面，卻被女兒嗆：「你不會不好意思嗎？」

▲民視八點檔《好運來》蕭大陸、黃沁嵐、謝瓊煖、侯怡君、倪齊民、龍天翔、陳慕義、王燦、楚宣、高欣欣、高群、何豪傑、劉至翰、楊慶煌、蘇晏霈、王瞳、米可白、傅子純、賴芊合、曾子益、賴慧如、吳東諺、洪浩竣、于浩威、吳鈺萱、程雅晨。（圖／民視提供）

▲民視八點檔《好運來》舉辦開鏡記者會，主要演員們全數出席。（圖／民視提供）

何豪傑兒子則是大學新鮮人，讀的是模特兒系，班上只有兩個男生。他說：「班上女生全都170公分以上，我陪他去面試的時候，差點暈船。」一旁的劉至翰說：「什麼時候校慶？我們全部一起跟劇組請假去參加。」

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