不只王心凌「容祖兒只唱1首歌」也被轟退票！沙啞撐病體硬唱　觀眾怒了

記者田暐瑋／綜合報導

王心凌2日在大陸演出壓軸登台，表演4首歌曲卻遭部分歌迷誤以為她提前退場，場中爆發退票的呼聲。如今連容祖兒都有同樣遭遇，她因病失聲，堅持上台向觀眾鞠躬道歉，仍無法平息觀眾不滿，遭砲轟要求退票。

▲容祖兒。（圖／翻攝自Instagram／yungchoyee）

香港歌手容祖兒2日出席「星耀灣區演唱會江門站」，當天因病失聲，上台時可聽見聲音明顯沙啞，雖然身體不適，仍站在台上向觀眾一一解釋與道歉，長達10分鐘，最後更深深一鞠躬，最後她硬撐著演唱〈揮著翅膀的女孩〉，但未能達到預期水準，在她下台後，現場部分觀眾鼓譟要求退票，認為很多人是因為容祖兒才買票，如果提到知道有變故，主辦方應該提前通知。

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不只容祖兒，王心凌同天也被捲入退票風波，根據觀眾投訴，原本網路宣傳王心凌將會演唱將近10首歌曲，但實際上王心凌演唱4首歌，且會場大螢幕很少拍攝歌手鏡頭，甚至僅拍攝觀眾席，觀眾為此相當不滿，現場群起喊「退票」。而王心凌工作室聲明提及「現場演唱曲量為前期約定數量」，陸網解讀指的是主辦方與歌手簽約唱4首歌，且歌手也依照合約唱了4首，認為是主辦方的問題。

▲王心凌音樂節風波首發聲。（圖／翻攝自微博）

王心凌事後也發文表示，「每一個演出，無論在風裡在雨裡，對我而言都一樣重要，因為是你們來聽我唱歌，我繼續去忙，晚上見。」對於網路上的負面指控，公司方直言「不解、憤怒」，最後硬起來表示「將對惡意放大、曲解相關信息的人士進行蒐證，對重大誹謗採取法律動作，絕不寬貸」。





