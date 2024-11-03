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《茶金》李杏機場發生意外！「被陌生人的粗心大意給毀了」：很不對勁

記者潘慧中／綜合報導

李杏曾以《茶金》獲得第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演技備受肯定。私下不時和粉絲分享生活的她，2日在社群網站記錄下機後被拿錯行李的慘劇，「史上最令人困擾跟麻煩跟不悅跟倒霉的機場意外。」

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲李杏行李箱被拿錯。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

李杏2日在Instagram限時動態透露，結束東京影展行程，滿懷期待地回到台灣後，卻久久等不到自己的行李，「其實我已經覺得很不對勁，因為我是商務艙行李應該要最早出來。」

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▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲李杏前幾天到日本參加東京影展。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

眼見所有朋友都已經拿到行李超過10分鐘，李杏的焦慮值不斷飆升，好不容易看到一個行李箱，卻發現上面掛著陌生的行李吊牌，「ok很好完全不是我的！不對勁感上升到紅色警戒區域！」

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲李杏分享在日本拍的美照。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

此時，李杏注意到有位女子一直看她，便詢問是否為對方的行李。女子否認行李是她的，但指出行李「很像」她朋友的，經過詢問後確認是她的朋友拿錯行李，「而那位朋友已經坐上開往台中的車⋯⋯⋯⋯。」

為了取回行李，李杏只能無奈地在機場等待對方折返回來，甚至還牽連到朋友和她的接機車輛，整個過程讓她心累，「本來應該完美ending的東京影展之旅，就這樣被一個陌生人的粗心大意給毀了⋯。」

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲李杏最後有順利找回行李箱。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

歷經一連串波折，李杏終於順利拿回自己的行李，但她想藉此提醒大家，在機場提領行李時務必要檢查清楚上面的名字，以免發生類似的意外。

李杏IG全文：

史上最令人困擾跟麻煩跟不悅跟倒霉的機場意外
莫過於行李被人家拿錯
這件事情發生在我身上了
我剛剛下飛機
在行李轉盤等了超久等不到我的行李
其實我已經覺得很不對勁
因為我是商務艙行李應該要最早出來
眼看著我所有朋友都已經拿到行李十分鐘以上
焦慮值到達極限
幾乎過了七七四十九天之後終於看到我的行李
從轉盤上拿下來上面掛著一個陌生的客製行李吊牌
ok很好完全不是我的
不對勁感上升到紅色警戒區域
此時我面前站著一個女子一直看著我
我就問她行李是不是她的
她說不是，但很像是她朋友的
一問之下果然是她朋友拿錯我的行李
而那位朋友已經坐上開往台中的車⋯⋯⋯⋯
於是我就在機場等他從高速公路折返回來
途中底累到朋友的接機車也底累到我的
各種聯絡心好累
本來應該完美ending的東京影展之旅
就這樣被一個陌生人的粗心大意給毀了⋯

一番波折之後我的行李是回到我手中了
拜託大家提領行李的時候一定要檢查一下名字⋯⋯⋯

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