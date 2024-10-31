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GD坦承「曾想放棄音樂」陷絕境卡關！　嘆生活就像《楚門的世界》

記者張筱涵／綜合報導

韓星G-Dragon（GD、權志龍）參演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》30日播出，相隔10年再登談話性節目，且又帶來新歌回歸的消息，令粉絲期待不已。而他也在與主持人劉在錫和好友曹世鎬的對談中，吐露了出道18年來的心境。

▲▼GD。（圖／翻攝自韓網）

▲G-Dragon上《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自韓網）

G-Dragon坦言曾一度考慮不再發行專輯，並表示：「作為G-Dragon已經活了超過20年，但作為權志龍的時間只有5年，雖然獲得了很多愛與支持，但內心不時質疑自己是否真正感到幸福。」他形容過去的生活像電影《楚門的世界》，在工作室內度過大部分時間，幾乎無法享受真正的日常生活。

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尤其作為藝人面對許多不是自己的問題所引起的討論與狀況，G-Dragon的內心也沈重無比，彷彿無法再前行了一樣，甚至出現了危險的念頭：「雖然我在能做到的範圍內盡力去應對，但找不到答案，感覺不斷被逼到角落。如果不把那個角落當作死角，而是覺得背後還有空間就好了，但當時卻有一種被逼到絕境的感覺。」

G-Dragon認為過去總是把自己逼得太緊，一定要突破困難，但這反而成了卡關的問題所在，作為權志龍生活了幾年後，現在的他找回G-Dragon，並時隔7年地推出新歌〈POWER〉來闡述這些年來的心境：「如今我學會了穩定自己的內心。」新曲將在31日發行。

《楚門的世界》電影簡介為，主角楚門（金凱瑞飾演）從小到大都生活在一座叫「海景鎮」的地方，他是保險公司的經紀人，表面上看起來就是一般老百姓，但其實這座城鎮是個大型攝影棚，製播室就設在攝影棚天頂從城鎮看是月球，但其實是製作人和導播們觀察並操控的地方，共有上千部攝影機觀察著楚門的生活。

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G-Dragon, GD, 權志龍

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