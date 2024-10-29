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小嶋陽菜遭癡漢「強抱倒地」　外國男被捕認罪

小嶋陽菜身材姣好，宣布推出新的寫真集。（翻攝小嶋陽菜IG）

▲小嶋陽菜身材姣好，宣布推出新的寫真集。（圖／翻攝小嶋陽菜IG）

圖文／鏡週刊

日本女星、前AKB48成員小嶋陽菜，才宣布睽違多年要推出寫真集，讓不少粉絲很期待。不過昨（28日）小嶋陽菜於東京涉谷區舉辦活動卻遭1名外國籍男子強抱倒地，所幸她未受傷，外國男也遭逮捕。

根據《日本新聞網》報導，警方昨晚9時許接獲小嶋陽菜事務所報案，表示有男子強抱小嶋，導致她倒地。

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據了解，當時小嶋陽菜正於東京涉谷舉辦活動，1名疑似粉絲、年約40歲外國男子上前強行抱住她，所幸小嶋陽菜並沒有受傷；至於這名外國癡漢已被以現行犯逮捕，他也坦承有抱小嶋，全案由檢方調查詳細動機中。

小嶋陽菜寫真集遠赴西班牙拍攝。（翻攝小嶋陽菜IG）

▲小嶋陽菜寫真集遠赴西班牙拍攝。（圖／翻攝小嶋陽菜IG）

小嶋陽菜曾是AKB48成員，更是初代神7之一，人氣非常高，小嶋陽菜從團中畢業後，轉投時尚事業深獲好評，日前宣布睽違近10年推出寫真集，這次她遠赴西班牙拍攝，充分展現她現在的魅力，昨日舉行活動時她也表示這是她畢業以來首次辦這種活動。

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