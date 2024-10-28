5小鮮肉周旋6位50歲單親辣媽　約會到一半…親生老爸出現奪愛了！

記者黃庠棻／台北報導

TLC旅遊生活頻道人氣戀愛綜藝節目《師奶莊園》（MILF Manor）第一季開播時，找來多對「熟女與親生兒子」交換配對，前所未見的設定瞬間引爆網友熱議。

▲《師奶莊園》新一季開播。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

全新一季的陣容中，6位平均年齡近50歲的單身女性，將與5位20多歲的養眼男孩大談戀愛，但隨著情愫逐漸萌芽，男生們的父親竟意外加入戰局，為節目帶來重大轉折。每星期五晚間 11 點，敬請鎖定 TLC 旅遊生活頻道《師奶莊園》強勢回歸。

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▲《師奶莊園》新一季開播。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

「年輕男人能讓我有很多收穫，這是一種回春的過程」來參加節目的師奶們個個都是情場好手，當她們的兒女們長大成人後，正是迎接人生第二春的時候，而她們的目標就是從這段旅程中獲取「青春能量」。

▲《師奶莊園》新一季開播。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

隨著關係增溫，正當節目成員紛紛鎖定獵豔目標，5位型男父親卻突然出現在別墅，為節目投下首顆震撼彈。女士們發現原來還有更多可口的選擇，尤其這群熟男的條件簡直是「兒子的升級版」，因而心花怒放。

▲《師奶莊園》新一季開播。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）



男孩們面臨人生中第一次和爸爸搶奪「心儀對象」的情境，雖然不知所措，又不甘於屈居下風；同一時間，父親們則對於兒子的擇偶年齡標準困惑不已，更別提要和兒子們共用髒亂的房間，簡直令人崩潰。究竟父子內戰，誰能成功抱得美人歸，過程又會發生多少耐人尋味的情感糾葛，每星期五晚間 11 點，敬請鎖定TLC旅遊生活頻道《師奶莊園》。

▲《師奶莊園》新一季開播。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）