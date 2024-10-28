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Energy阿弟驚喜現身懸疑八點檔！　「狂飆台語罵人」網驚呆：超派

記者黃庠棻／台北報導

台語犯罪懸疑劇《孔雀魚》昨播出第六集表現依然亮眼，在25到44歲女性觀眾群中的平均收視率達0.47，瞬間高峰更是達到0.64。自首播以來，《孔雀魚》在各大平台上持續有出色的成績，每週穩居LINE TV台劇榜、中華電信MOD、Hami Video影劇館PLUS等平台的前三名，成功掀起全網熱議。

▲《孔雀魚》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《孔雀魚》劇情高潮迭起。（圖／華視、公視台語台提供）

《孔雀魚》本週劇情更加懸疑刺激，亞男（尹馨飾）與小雪（安心亞飾）聯手溜進檔案室，試圖尋找張力（莊凱勛飾）失蹤的關鍵線索。小雪負責吸引警察阿建（亮哲飾）的注意力，纏著他調出尾隨她的黑衣人監視器畫面，亞男則趁機偷走檔案室的鑰匙，成功取得重要資料，兩人之間的默契和緊張的行動，讓觀眾看得目不轉睛。

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▲《孔雀魚》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《孔雀魚》劇情高潮迭起。（圖／華視、公視台語台提供）

此外，本週引爆網路討論的是Energy阿弟的登場，他飾演的王強成為本集另一亮點，王強原為波叔（王自強飾）的徒弟，後來自立門戶，以專業的裝備和低廉的服務價格，搶走了亞男和小雪的客戶。阿弟一登場便引起觀眾熱烈反應，大家紛紛表示「阿弟演得好派啊」、「聽阿弟用台語罵人好療癒啊」網路討論聲量居高不下。

▲《孔雀魚》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《孔雀魚》劇情高潮迭起。（圖／華視、公視台語台提供）

在《孔雀魚》中，波叔與王強的師徒情誼充滿了矛盾與糾結。飾演波叔的王自強談到「王強原本是我的徒弟，跟著我學技藝，但後來他選擇了自立門戶，最終又回到我身邊。」這段關係如同人生的「傳承」這種回歸的過程，充滿了生活中無法預測的人情變遷，也揭示了傳承中的失望和驕傲。

▲《孔雀魚》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《孔雀魚》劇情高潮迭起。（圖／華視、公視台語台提供）

飾演王強的阿弟補充說道「愛之深，責之切」，波叔對王強嚴格是因為深愛和期望，嚴苛並非否定，而是希望他能成材，只是王強誤解了這份期望，以為自己無法被認可，因而出現反叛行為。也讓觀眾理解到，在傳承和成長的過程中，理解和包容有多重要。

▲《孔雀魚》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《孔雀魚》劇情高潮迭起。（圖／華視、公視台語台提供）

不僅如此，劇中安心亞的一句「光是好好活著都是奢望」，道出對生活的無奈與對於現實的情緒低潮，李興文表示「人生無常才是常態」，認為人們常因為向外追求而感到痛苦，如果能體悟到無常，或許會活得更通透、自由，不被困境束縛。安心亞表示「我會深呼吸」自己不會壓抑情緒，而是順其自然地流動，想哭就哭，讓悲傷釋放出來，靜靜地讓情緒過去。

▲《孔雀魚》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《孔雀魚》劇情高潮迭起。（圖／華視、公視台語台提供）

《孔雀魚》即將播出第七集，亞男辭去警局工作，全心投入經營清潔公司，然而張力的失蹤仍成謎。當張力的線索指向家棟，背後隱藏的秘密、黑衣人的威脅，一切都在悄然逼近，亞男與小雪能否揭開背後的真相，還是會陷入更深的危機。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等新媒體平台。

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Energy, 阿弟, 孔雀魚

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