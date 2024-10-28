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Rosé新歌首度奪下音放一位！火星人爆「哭了整個早上」全韓文謝粉絲

文／妞新聞

「阿帕特、阿帕特～阿帕特、阿帕特～（APT. APT. APT. ～）」是不是被BLACKPINK成員「Rosé（朴彩英）」與火星人布魯諾（Bruno Mars）的夢幻合作曲〈APT.〉洗腦到不行？這首新歌一發行就光速刷新各項紀錄，不但登上韓、美趨勢寶座、韓國YouTube熱門影片冠軍，MV更在5天內飆破1億人次觀看次數、持續往2億邁進ing！

〈APT.〉紅遍全球

韓國酒局遊戲爆熱議

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▲Rosé與火星人布魯諾合作新歌〈APT.〉紅遍全球。（圖／Youtube／ROSÉ）

新歌〈APT.〉在副歌一直循環的「아파트一詞」，是中文的公寓的意思，歌曲靈感源自於韓國的飲酒遊戲，Rosé與火星人布魯諾在歌曲釋出前就高頻率曬出合照，同時爆料：「Rosé教我玩這個遊戲，還想親我」，之後也在IG留言區互相打情罵俏展現好交情，兩人的超強化學效應也展現在歌曲中，引起大批粉絲爭相模仿跳一段。

新歌首度奪下音放TOP1

感動哭自稱「Bruno歐巴」

▲Rosé限動。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

〈APT.〉實在太火紅，就算Rosé沒有在音樂節目上打歌，漂亮的成績還是在24日《M Countdown》中拿下了冠軍寶座，這也是國外歌手火星人布魯諾出道15年以來，首度在韓國音放節目拿下的一位，似乎讓本尊超感動，在看到Rosé上傳得獎消息的限時動態後，立刻轉PO在自己版面，同時上傳一段常常感言，而且居然是以超有誠意的「全韓文打出」，韓網友一看又驚又喜。

Rosé新歌奪一位火星人布魯諾爆：「哭了整個早上」！全韓文IG發文自稱「歐巴」

▲火星人布魯諾限動感謝粉絲。（圖／翻攝自IG@brunomars）

火星人布魯諾先是感謝韓國的粉絲們，接著表示：「因為榮獲第一個一位，整個早上都在哭」，還特別感謝Rosé的幫助，整段語氣、文法十分流利，還超熟練的加入韓文的表情符號，最後不忘標示自己是『Bruno歐巴』，誠意十足的親民舉動立刻在全網引起轟動，粉絲紛紛笑噴大讚：「太可愛了～」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

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Niusnews妞新聞, Rosé, 火星人布魯諾, APT.

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