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【本周夯星聞】家寧新頻道「首支片超詭異」！　Albee求歡男友遭惹怒

記者王靖淳／綜合報導

娛樂圈這週發生許多變化，藝人郝劭文日前宣布老婆林寧瑞懷孕的好消息，當年一手將他捧紅的導演朱延平，透露郝劭文正打算帶著老婆、小孩搬回台灣。YouTuber「眾量級」家寧創立新頻道，首支影片被不少網友吐槽詭異得像是被邪教詛咒、女星Albee日前在節目中透露，某任男友曾多次求歡，但只要時間一到就會立刻收心睡覺，讓她相當傻眼：「你到底在想什麼？？」

▲▼夯星聞

▲本周夯星聞。（圖／ETtoday星光雲製表）

TOP1：郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

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藝人郝劭文2022年宣布和大陸化妝師林寧瑞登記結婚，日前更宣布老婆懷孕的好消息。看他長大、當年一手將他捧紅的導演朱延平，事後出席「紅心獎微電影大賽」頒獎典禮時透露，郝劭文正打算帶著老婆、小孩搬回台灣，朱延平說：「他跟我說，導演伯伯，我覺得（賺）夠了。」

▲▼夯星聞

▲郝劭文想帶陸妻林寧瑞和繼女回台定居，老婆目前也懷了兩人的小孩。（圖／翻攝自小紅書）

朱延平表示聽到郝劭文老婆懷孕也相當驚喜，他透露一直都和對方都有聯絡，只是原本還不知道這個消息。朱延平說：「他結婚的時候，我跟李立群還特地飛去杭州看他，那時我們說，你看這小胖子，他這一年賺的錢，比我們兩個老頭一輩子賺的錢都多。」

▲▼夯星聞

▲朱延平、林岱縈出席「紅心獎微電影大賽」頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

TOP2：眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

家寧在個人YouTube頻道上傳第一支名為「有話要說！噓！」的影片，她一開頭便向觀眾介紹頻道，「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼樣的事，我告訴你，我也不知道。」並補充「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇」，最後向觀眾預告，想知道更多就關注自己的頻道。

▲▼夯星聞

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

TOP3：Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Albee在節目《11點熱吵店》中透露，曾和一名心靈契合的男生交往，正當彼此準備進一步發展時，對方卻以「進度太快」為由婉拒，接下來的幾次約會，明明兩人前戲已經做足，但對方只要一看到時間到，就會立刻停手說：「子時已到，睡覺！」更表示：「晚上不宜交合。」她崩潰表示正是心癢癢的時候，怒吼：「你到底在想什麼？？我不懂！」兩人最後因為性事不合，只能選擇分手，退回朋友關係。

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▲Albee曾交往過多任奇葩男友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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郝劭文, 朱延平, YouTuber, 家寧, 網紅, Albee

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