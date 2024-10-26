眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

記者劉宛欣／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧頻傳分手，感情狀況始終是粉絲的關注焦點。家寧最近創立新的YouTube頻道，25日上傳了第一支影片標題為「有話要說！噓！」開頭向觀眾介紹頻道，不過接下來1分鐘多的時長裡，卻說出一些讓人不明所以的內容，許多觀眾看完紛紛直呼「超毛」，並紛紛提起她前陣子參加心靈課程後，狀態就變得不太一樣。

▲家寧創新頻道PO出第一支影片。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

影片中，家寧對著鏡頭介紹新頻道「秘月期POPOO」，接著便說：「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼樣的事，我告訴你，我也不知道。」並補充「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇」，最後向觀眾預告，想知道更多就關注自己的頻道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

整段影片看不出想表達什麼，不少網友認為很像「邪教」，甚至提及她先前去參加心靈課程後，回來就不太一樣，眾人紛紛留言「真的很像卡到陰，很毛，之前貼文的文案也變超怪」、「有夠恐怖，真的是要遠離邪教」、「這影片有一種不自覺看完，但會被邪教詛咒的那種感覺」、「這可能這是新的賺流量方法」、「現在每次看到她發IG限時動態我也覺得她怪怪的，真的心疼Andy」、「前陣子Ｄ卡有人討論這件事，她好像在去上什麼心靈課程之後就變這樣了」、「怎麼她的狀態奇奇怪怪的」。