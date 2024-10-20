郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

記者蕭采薇／台北報導

郝劭文和大陸化妝師林寧瑞於2022年登記結婚，並和妻子所生的繼女相處良好，日前更宣布林寧瑞懷孕的好消息。看他長大、當年一手將他捧紅的導演朱延平，透露郝劭文正打算帶著老婆、小孩搬回台灣，朱延平說：「他跟我說，導演伯伯，我覺得（賺）夠了。」

▲（右起）朱延平、林岱縈出席「紅心獎微電影大賽」頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

朱延平20日出席「紅心獎微電影大賽」頒獎典禮，聽到郝劭文老婆懷孕也相當驚喜。他透露一直都和郝劭文有聯絡，但原本還不知道這個消息。朱延平說：「他結婚的時候，我跟李立群還特地飛去杭州看他，那時我們說，你看這小胖子，他這一年賺的錢，比我們兩個老頭一輩子賺的錢都多。」

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▲郝劭文想帶陸妻林寧瑞和繼女回台定居，老婆目前也懷了兩人的小孩。（圖／翻攝自小紅書）



郝劭文近年來放下演員身份，轉戰直播帶貨，成績斐然。看在當年發掘他拍戲的朱延平眼中，一點都不覺得可惜。朱延平說：「哪裡可惜！台灣已經沒人要用他了，他長大後拍的那個連續劇，也沒賺多少錢。」而如今郝劭文每年過年，都會送上高達6位數的大紅包給朱延平。

▲郝劭文和大陸化妝師林寧瑞於2022年登記結婚。（圖／翻攝自小紅書）

先前郝劭文傳出因繼女讀貴族小學遭霸凌，打算舉家搬回台灣。朱延平也證實，郝劭文確實有這樣的想法。朱延平透露，郝劭文對他說：「導演伯伯，我的個性你知道的，我覺得（賺）夠了，往後我想過一點自己的日子。」朱延平說：「因為做直播壓力也很大，他一直是一個知足常樂的人。」