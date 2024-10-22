Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

記者田暐瑋／綜合報導

Albee（范乙霏）自《我愛黑澀會》一炮而紅，身材火辣臉蛋甜美，感情世界卻屢遇不順，她透露某任男友曾多次求歡，但只要時間一到就會立刻收心睡覺，讓她相當傻眼：「你到底在想什麼？？」最後決定分手。

▲Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee日前在節目《11點熱吵店》中無奈表示自己常常遇到奇怪的對象，其中一任男友體質敏感，在她家裡睡覺時被鬼壓床，跟Albee說：「有女生坐在我身上！」讓她相當害怕，這段感情最後告終，本以為女鬼也會跟著男友離開，沒想到後來有老師警告她，家中住著2位女鬼，因為覺得Albee家的環境不錯，決定長久住下，讓她哭笑不得。

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▲Albee曾交往過多任奇葩男友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

不只如此，Albee透露曾和一名心靈契合的男生交往，感情升溫到一定階段，準備進一步發展時，對方卻以「進度太快」為由婉拒，接下來的幾次約會，明明兩人前戲已經做足，但對方只要一看到時間到，就會立刻停手說：「子時已到，睡覺！」更表示：「晚上不宜交合。」讓原本火熱的氣氛瞬間冷卻，她崩潰表示正是心癢癢的時候，怒吼：「你到底在想什麼？？我不懂！」因為好幾次都是這樣，兩人最後因為性事不合，只能選擇分手，退回朋友關係。

▲Albee曾交往過多任奇葩男友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）