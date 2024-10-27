米可白怕被讚美「有點懷疑自己」！　曝心結需克服：想躲在角落

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白去年奪下金鐘最佳女配角獎，平時會透過社群記錄生活的她，今（27）日罕見發文透露自己在表演上的內心掙扎，同時也坦言，自從去年獲得演技上的肯定後，對於獲得讚美或鼓勵會有點自我懷疑，「當人很多時，我想躲在角落，這是我最近需要克服的心結。」

▲米可白。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白提到，她將「表演＝演員＝米可白」這三者聯繫在一起後，開始對外界的檢視感到些許不安，不論是來自觀眾的讚美還是鼓勵，都讓她產生懷疑和壓力，導致在戲劇表現上變得格外謹慎，「我有點開始害怕別人的檢視，我都會有點懷疑自己，在戲劇上有點小心翼翼。」

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米可白回憶起過去黃秋生的教誨，他曾提醒她要「開心享受舞台」，但如今她卻發現自己逐漸失去這份初心。面對眾多的觀眾時，她甚至有想躲到角落的衝動，因為這樣讓她感到較為自在。米可白表示，這成了她近期需要克服的心結，她希望能夠找回當初那份熱愛表演的純粹心態。

▲米可白發文吐露最近需克服的心結。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

為了突破這個障礙，米可白透露，她正在努力學習如何拋開自我，專注於角色的塑造，「學習拋開自己，投入角色中」成了她對自我期許的一部分。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，不少人留言表達自己的看法，同時也紛紛鼓勵她表示，「加油」、「越檢視越進步」、「一步步來，不著急」、「做好自己的工作就好」。