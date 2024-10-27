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楊乃文首鬆口「與牛肉麵名店老闆關係」！　認：有叫過外送

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后楊乃文昨（26日）在北流開唱，不過單身8年的她，近日被週刊爆出戀上台北知名牛肉麵店老闆、男星邱隆杰，對此，她昨天演出結束後受訪解釋，從來沒有跟邱隆杰出去過，連對方的中文名字都不太清楚，「這個東西就是很簡單啦！我周遭有很多朋友，他就是一個新的朋友。」

▲▼ 楊乃文演唱會會後聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 楊乃文受訪澄清自己與邱隆傑的關係。（圖／記者黃克翔攝）

不過楊乃文之前與好友合夥開店，現在確實也頂讓給了邱隆杰，她強調兩人的確認識，「可是我從來沒有跟他出去過，也沒有約過，連喝咖啡都沒喝過。」對方昨天也沒來看演唱會，意指兩人其實超級不熟。

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楊乃文說，新聞曝光後，被朋友嘲笑，「店裡的員工都在笑這件事情，我真的不知道我要說什麼，我們連一起跟朋友出去都沒有，就只有在店裡碰過。」是否吃過邱隆杰開的牛肉麵店？楊乃文表示有叫過一次外送，「有聽別人說這家店要排隊，拜託，楊乃文是不排隊的！我寧可不吃，因為我不喜歡排隊，之前有聽別人說那家店不錯，我只有叫過一次外送。」

▲▼ 楊乃文演唱會會後聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊乃文鬆口認自己目前還是單身。（圖／記者黃克翔攝）

楊乃文也說，現在身邊真的沒有對象，是單身狀態，強調自己出道到現在，對於感情都會大方承認，不會說謊，更喊話：「我覺得有誰喜歡我的話，來吧男生，女生不要上來！」也分享自己欣賞有才華、聰明的男生，有點經濟基礎更加分。

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