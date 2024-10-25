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視網膜沒禮讓行人收罰單喊「好丟臉」！一看金額超詭異喊：大家小心

記者劉宛欣／綜合報導

詐騙手法層出不窮、防不勝防，網紅兼主持人視網膜25日在臉書分享自己險遭詐騙的經歷，曬出一張網頁截圖，透露收到交通罰鍰的催繳通知，他正要繳納時發覺金額有異狀，最後一查才發現真的是詐騙網頁，讓他趕緊發文警告，希望大眾不要受騙。

▲視網膜差點被詐騙。（圖／翻攝自視網膜臉書）

▲視網膜差點被詐騙。（圖／翻攝自視網膜臉書）

視網膜25日在臉書發文表示，最近收到一封自稱「監理單位」的信，通知他有兩筆交通罰鍰還沒繳，點擊信件中的連結，真的看到了違規紀錄，分別是8月27日紅燈右轉的900元罰單，以及9月13日沒有禮讓行人的罰單，他表示：「起初我看到後覺得超級丟臉，我開車經過行人穿越道一定會瞥一下有沒有人要過馬路，沒想到還是有沒注意到的時候。」

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▲視網膜差點被詐騙。（圖／翻攝自視網膜臉書）

▲視網膜曬出詐騙頁面。（圖／翻攝自視網膜臉書）

然而，下一秒仔細一看，發現沒禮讓行人的罰鍰竟只有600元，心中頓時覺得有異，印象中這條應該是1200元以上6000以下罰鍰，因此按了「檢視」鍵，卻怎麼點都沒反應，開不了頁面，本以為是手機無法開啟網頁，因此特地打開電腦搜尋「監理網」再登入一次，顯示的卻是查無違規紀錄，讓他驚訝「一模一樣的網站，一模一樣的按鈕，卻是截然不同的結果？」

最後，視網膜決定打給監理單位，也證實他被詐騙，得知自己沒有犯規，也沒有讓詐騙網站得逞，鬆了一口氣，不過他也透露事後隨便輸入身分證字號和生日，一樣可以登入成功，顯示的一樣也是同樣那兩條違規紀錄和罰鍰，呼籲廣大網友「大家小心」。

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