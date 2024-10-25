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被富二代男友「暴打踹進水溝、囚禁」！許聖梅曝恐怖經歷　謝震武聽傻了

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人許聖梅風格辛辣又敢言，經常在節目中談論時事，相對較少談及個人私事。近日，她登上謝震武節目《震震有詞》中，自曝過往也曾遇過恐怖情人，大學時期因「聖女情結」深陷一段痛苦的感情，即使遭到男友暴力對待也不願分手，甚至在對方觸法被抓時，幫男友張羅一切，事後還繼續交往，讓謝震武忍不住吐槽「妳竟然有這麼蠢的過去？」

▲許聖梅大談過去交往過恐怖情人的經歷。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲許聖梅大談過去交往過恐怖情人的經歷。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

許聖梅回憶大學第一次談戀愛時，男友是一個典型富二代，開車上下學，表面風光卻個性花心，年輕不懂事的她深陷其中，交往期間得知男方劈腿後，氣不過就吵起了架，男友見講不贏她就開始施暴，包含在颱風天把她踢進水溝裡，囚禁在自家的房子中，用皮帶扣打她，「幾乎算是被拘禁了」，許聖梅當時都因為不想輕易放棄這段感情而選擇繼續容忍。

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▲許聖梅大談過去交往過恐怖情人的經歷。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲許聖梅被男友施暴。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

直到某次許聖梅去參加三天兩夜活動不在學校，回來竟發現男友被關到土城看守所，原因是男友趁她不在把另一個女友帶回家，該女父親見孩子失蹤馬上報案，揚言要告妨礙自由、性侵，許聖梅當時還沒清醒，男友寫信求救，她馬上幫忙張羅，約了受害者見面，最終，因為是黨國時代，男友背景很硬，僅被判緩刑，才被關了兩個禮拜就正常回歸，至今沒有任何同學知道此事。

▲許聖梅大談過去交往過恐怖情人的經歷。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲男友後來還因為囚禁其他女友而被關。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

男友相當不要臉，甚至情緒勒索「我現在有前科了，沒有人會喜歡我了，妳千萬不能離開我」，讓許聖梅心軟沒分手，最終是男友偷偷與他人結婚，這段孽緣才真正結束。這段經歷讓清楚許聖梅個性的謝震武聽後驚訝表示：「許聖梅妳有這麼蠢的過去？」相當難以置信。

▲許聖梅大談過去交往過恐怖情人的經歷。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲謝震武難以置信辛辣的許聖梅有這樣的過去。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

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