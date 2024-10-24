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NanaQ被前任問「分手會怎樣」！　無奈求解：到底什麼意思？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「NanaQ」以自律極簡原則走紅，最近她發文宣布與男友分手，失戀的消息曝光後，引發外界關注及討論。今（24）日更透過IG短片的方式抒發失戀後的心情，除了透露前任曾問過她對於分手的看法之外，同時也不解問道：「這句話到底是什麼意思？」

▲NanaQ透露分手前就被前任封鎖。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ日前宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

影片中，NanaQ分享她失戀第四天的心情，透露出她對分手後生活的深刻感悟。她回憶前任曾經問過她：「分手的話妳會怎樣？」如今，在這個下雨天，她發現分手後的生活竟然少了許多無形的壓力，特別是那些曾經每天報備的細節，如「我出門了」、「我到公司了」、「我在開會」、「我吃飯了」等。

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▲NanaQ看新聞才知道前任早想分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ看新聞才知道前任早想分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ坦言，過去總覺得這些報備是種責任，甚至覺得有些麻煩，但分手後才意識到，其實這是「分享慾」的體現。她在影片中反思：「如果有一個人和你分享自己的生活，其實他是好奇你的生活，關心你的生活，因為他想要未來有你的生活。」

▲NanaQ透露分手前就被前任封鎖。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ透露前任曾問她對於分手的想法。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

事實上，NanaQ日前才發文提到，自己是在看到新聞後才得知前任早有分手打算，因此內心感到相當痛苦，同時也形容目前的心情彷彿已經下課，暗示自己在這段情感上的低落狀態，「我的心情好苦。」如今再發文透露，前任曾問過她有關分手的問題，使她不禁想向網友尋求解答，「這句話到底是什麼意思？」貼文曝光後，再度掀起討論，同時也湧入不少人紛紛留言安慰她及表達關心。

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NanaQ, 交往, 分手, 網紅, YouTuber

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