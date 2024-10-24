「國光女神」突認分手了！　梁云菲2句話洩感情現況

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」梁云菲（Nana）與圈外男友小銨交往2年，不過日前她在社群發文有感而發表示「好好的說再見」，貼文曝光後引發外界猜測小倆口已分手，尚未對此正面回應的她，最近為了抽周杰倫演唱會的門票，透過Threads留言2句話，鬆口自己分手。

▲梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

梁云菲最近在Threads上回應網紅楊翰發起的周杰倫演唱會抽獎活動，簡單的一句話卻意外引發網友討論。楊翰在文中提到：「周杰倫演唱會，留言告訴我你想跟誰去看，原價售出10張，抽給以下需要的人。」為此，梁云菲幽默回應：「我分手了，跟自己去看可以嗎？」

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▲梁云菲突喊「我分手了。」（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

事實上，梁云菲日前才在社群發文寫下一段感性的文字，透露出她對感情的體悟。她在文中提到，「曾經的彼此奔赴，哪怕只有過程，認真相愛過，就是最好的結果。」談到放手的課題，她認為這是一輩子的學習，同時也坦言，過去的傷痛與淚水都是成長的養分，幫助自己變得更加堅強，也讓每段經歷都成為人生中不可或缺的一部分。如今留言鬆口自己分手，再度掀起關注。