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黃鐙輝女兒迷初音　還能自創角色　媽媽幫搶演唱會票

記者葉文正／台北報導

《少年願望事務所》今日(21日)晚間9點公視主頻首播，由鄧惠文及黃豪平聯手主持，首集邀請黃鐙輝及女兒黃太後分享父女相處之道。黃鐙輝驕傲地表示女兒迷上初音，還為此自創角色。

▲黃鐙婚與女兒黃太後一起上節目。（圖／公視提供）

▲黃鐙婚(左)與女兒黃太後一起上節目。（圖／公視提供）

公視《少年願望事務所》道出不同世代的親子溝通，堪稱是《爸媽冏很大》的2.0版，首集以「爸媽不要怕，做這個我養的活自己！」為題大聊孩子的興趣。黃鐙輝就以自身經歷分享，笑說：「我的女兒因為喜歡初音，自學繪畫，從零開始到可以創造角色，前面以為是浪費時間，到變成我的驕傲。」他進一步表示自己年輕時也曾想當海賊王，所以不會禁止孩子有自己的興趣。女兒黃太後則是表示媽媽不但支持自己追求興趣，購置新平板，還會幫忙搶演唱會門票、買周邊。

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▲黃鐙婚與女兒黃太後一起上節目。（圖／公視提供）

▲黃太後很喜歡初音。（圖／公視提供）

鄧惠文指出有些孩子進入青春期變沉默，是因為開始有獨立意見，孩子對表達不滿時，爸媽要肯定自己給孩子足夠的信任感、空間，讓他願意表達，並提供適當的協助。黃豪平說:「青少年不是一群人，是一個又一個的個體，每個人都有不同的個性，帶來不一樣的生命經歷，在節目上討論的內容，都會影響到彼此的生命經歷。」

▲黃鐙婚與女兒黃太後一起上節目。（圖／公視提供）

▲黃太後自繪的初音。（圖／公視提供）

《少年願望事務所》於10月21日起公視每週一至三晚間9點播出，公視＋可同步收看，每週四至六晚間9點於小公視首播。透過對談直視時下青少年所面對的難題，如同儕關係、親子關係、談戀愛、金錢使用、未來規劃等。除了立場不同的討論過程，節目中也不乏幽默搞笑的橋段，在劍拔弩張之中也能會心一笑！

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