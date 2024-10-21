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萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》今（21日）播出「丈母娘看女婿越看越滿意，理想女婿職業排行榜」，藝人黃鐙輝覺得丈母娘萁媽應該最想要女兒嫁給富二代：「我跟萁萁要結婚，她只問了一句『你有沒有錢』，我說『沒有』，她就說『那你有沒有房子、車子』，我說『沒有，我只有一台50c.c的機車』，她就罵髒話說『你沒錢、沒車、沒房，還想娶我女兒』。」

▲▼黃鐙輝、萁媽。（圖／中天綜合台提供）

▲黃鐙輝和萁媽互相鬥嘴。（圖／中天綜合台提供）

萁媽則解釋是因為心疼女兒：「我看到萁萁大肚子，夫妻倆竟然還騎著摩托車出去，你知道當年萁萁嫁給你時，我每天哭嗎？」主持人吳宗憲則替黃鐙輝說話：「妳女兒嫁到績優股，這個孩子善良，兒孫自有兒孫福，妳看鐙輝現在也演男主角。」但黃鐙輝聽完卻透露萁媽從不關注他的作品：「她都沒看，我拍電影她不看，拍電視她也不看，只有每個月5號才會打電話跟我說『這個月的錢還沒進來』。」

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▲▼黃鐙輝、萁媽。（圖／中天綜合台提供）

▲萁媽爆料當年天天哭。（圖／中天綜合台提供）
黃鐙輝也很好奇為什麼長輩都不太能接受演藝人員：「對演藝人員都會有一種『他們好像沒有用』、『有一餐沒一餐的』，像我丈母娘那時候知道我在演藝圈當助理主持時，就說我一定很亂，不要跟我在一起，因為我一定會拋棄萁萁。」歐漢聲聽完也頗有同感：「有一次我媽打電話給我說『你們那種做八大的要注意耶』，我說『媽，演藝工作不是八大，我不是做八大的』。」

▲▼黃鐙輝、萁媽。（圖／中天綜合台提供）

▲歐漢聲演藝工作遭誤解 。（圖／中天綜合台提供）

萁媽則說是因為黃鐙輝和女兒外型差太多，才會讓人覺得沒安全感，而她更質疑黃鐙輝：「我覺得他是愛我們家的錢。」一句話就把黃鐙輝氣得直跳腳：「妳們家哪有錢？妳賭輸錢，把房子賣掉，還跟我拿錢去付。」萁媽也不甘示弱地回擊：「我送你老婆一棟房耶！」不料卻被黃鐙輝當眾揭穿：「貸款我在付的！」

 

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萁媽, 黃鐙輝, 小明星大跟班, 萁萁

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