36年來首度！傳奇歌姬西卿《霹靂盛典》領軍開唱

記者許逸群／台北報導

36年史上第一次的大型售票演唱會「霹靂盛典」，19日在高雄登場。包括布袋戲傳奇歌姬西卿與金曲歌王荒山亮，以及霹靂音樂總監風采輪，率領自從、千翼、蔡佳瑩、賴富正、劉昱賢等霹靂歌手，一同與素還真、一頁書、葉小釵等近百位霹靂英雄共同演出，堪稱戲偶文化與流行藝術結合的一大盛事。

▲布袋戲傳奇歌姬西卿。（圖／華貴娛樂提供）



演出一開始，霹靂宇宙的開場影片就引來現場戲迷熱情的回應，當歌王荒山亮搭配巨型天鼓出場現身時，一曲《轟動武林》立刻引爆現場高亢的氣氛，兩側小舞台戲偶也配合歌曲同步演出野台小劇場，還有戲偶扮相的真人coser伴隨表演，更有coser直接吊著鋼絲飛天而出，霎時間引來觀眾一陣驚呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傳奇天后西卿以一身金絲亮片的禮服出場令人驚艷，她帶來了《苦海女神龍》、《粉紅色的腰帶》與《洶湧》等布袋戲的經典金曲，讓戲迷直呼太過癮。西卿開心表示，能跟這麼多年輕人一起唱出屬於布袋戲的回憶，不僅僅是讓自己也年輕起來，也恰恰呼應了戲偶文化的傳承意義。

▲荒山亮與劉昱賢一同演出。（圖／華貴娛樂提供）

除了金曲演唱之外，戲迷最期待的應該就是霹靂經典演出重現舞台，像是「三傳人大戰魔魁」、「棄天帝戰三先天」等經典戰役，戲劇影音搭配現場Live演出，操偶師精湛的演技，更讓現場掌聲持續不間斷，現場讚嘆驚呼聲不斷，大家紛紛拿起手機搶拍難得場面。

到了尾聲，現場安可不斷，霹靂也特別準備了一個紀念影片，回顧「八音才子」黃文擇的紀錄影像，現場氣氛溫馨感人，緊接著荒山亮再度出場演唱《情義》，最後所有歌手再度一起上台合唱《誰是大英雄》，為演出劃下完美的句點。