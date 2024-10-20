ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

36年來首度！傳奇歌姬西卿《霹靂盛典》領軍開唱

記者許逸群／台北報導

36年史上第一次的大型售票演唱會「霹靂盛典」，19日在高雄登場。包括布袋戲傳奇歌姬西卿與金曲歌王荒山亮，以及霹靂音樂總監風采輪，率領自從、千翼、蔡佳瑩、賴富正、劉昱賢等霹靂歌手，一同與素還真、一頁書、葉小釵等近百位霹靂英雄共同演出，堪稱戲偶文化與流行藝術結合的一大盛事。

▲「霹靂盛典」盛大演出。（圖／華貴娛樂提供）

▲布袋戲傳奇歌姬西卿。（圖／華貴娛樂提供）

演出一開始，霹靂宇宙的開場影片就引來現場戲迷熱情的回應，當歌王荒山亮搭配巨型天鼓出場現身時，一曲《轟動武林》立刻引爆現場高亢的氣氛，兩側小舞台戲偶也配合歌曲同步演出野台小劇場，還有戲偶扮相的真人coser伴隨表演，更有coser直接吊著鋼絲飛天而出，霎時間引來觀眾一陣驚呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傳奇天后西卿以一身金絲亮片的禮服出場令人驚艷，她帶來了《苦海女神龍》、《粉紅色的腰帶》與《洶湧》等布袋戲的經典金曲，讓戲迷直呼太過癮。西卿開心表示，能跟這麼多年輕人一起唱出屬於布袋戲的回憶，不僅僅是讓自己也年輕起來，也恰恰呼應了戲偶文化的傳承意義。

▲「霹靂盛典」盛大演出。（圖／華貴娛樂提供）

▲荒山亮與劉昱賢一同演出。（圖／華貴娛樂提供）

除了金曲演唱之外，戲迷最期待的應該就是霹靂經典演出重現舞台，像是「三傳人大戰魔魁」、「棄天帝戰三先天」等經典戰役，戲劇影音搭配現場Live演出，操偶師精湛的演技，更讓現場掌聲持續不間斷，現場讚嘆驚呼聲不斷，大家紛紛拿起手機搶拍難得場面。

到了尾聲，現場安可不斷，霹靂也特別準備了一個紀念影片，回顧「八音才子」黃文擇的紀錄影像，現場氣氛溫馨感人，緊接著荒山亮再度出場演唱《情義》，最後所有歌手再度一起上台合唱《誰是大英雄》，為演出劃下完美的句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

霹靂盛典, 西卿, 荒山亮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《有生之年》風光奪6大獎！林心如嗨喊「得獎的都送鳳凰電波」
  2. 《還珠格格》紫薇1動作超荒唐！　26年後重播…網：寵物溝通祖師爺
  3. 孫芸芸扮暗黑兔女郎「超兇事業線」包不住　性感撥髮畫面超撩人！
  4. 昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生
  5. 獨家／張菲淡出6年近況曝「人生不能退休」！　喊話徒弟胡瓜：千萬別後悔
  6. 冠佑女兒18歲整頭爆改！　新造型「金色羊毛捲」撞臉女神卡卡
  7. 安森車禍1個月「宣佈順利出院」！　吐心聲：不知能否重新回到過去
  8. 李銘順第4座金鐘獎入袋！　「預告好消息」合體弟弟李銘忠出綜藝
  9. 《大學生了沒》朱咩補辦婚禮　「班底抽捧花」莫莉崩潰：不能接受
  10. 新歡評「伍佰歌猥瑣」捲爭議！　黃曉明公開露面：一起加油吧

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366