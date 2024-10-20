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張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

記者蔡琛儀／台北報導

「歌壇東方不敗」張清芳昨（19日）在台北小巨蛋完成返場演唱會，驚喜找來胡瓜、A-Lin擔任嘉賓；她演唱會後受訪表示：「我希望嘉賓跟我是有情感的，因為我覺得那樣的情感不是每個歌手會有的，要走得夠久、活得夠久，所以我想說不如問胡瓜，比較接近年輕群眾，我一約他就OK。」兩人talking也沒有對過，認為現場發揮才好玩。

▲▼張清芳演唱會 。（圖／上引娛樂提供）

▲▼張清芳昨晚演唱會邀老友胡瓜當嘉賓  。（圖／上引娛樂提供）

▲▼張清芳演唱會，嘉賓胡瓜。（圖／上引娛樂提供）

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不過她昨晚演唱會上播放過去上綜藝節目的片段，也跟不少綜藝大哥有許多有趣互動，問到是否當初有考慮找張菲？張清芳透露：「菲哥找不到人，他確定不出來了，也沒有他電話號碼了。

而費玉清則是因對方已退休，不好意思打擾他，但還是有跟對方問候一下近況，費玉清則是笑笑回應。她本來也有邀約好友江蕙來看演唱會，可惜江蕙早已安排出國計畫。 她在演唱會上自虧當年胡瓜都看不上她，「我那時一起出道的是葉璦菱，她多美。」

▲▼張清芳演唱會 。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳說現在沒心思談戀愛。（圖／上引娛樂提供）

昨天安可有熱情歌迷對她告白，她也幽默笑回：「娶我！」不過離婚4年多的張清芳，昨天也被問到是否還會想再談戀愛？張清芳坦然說沒有想過，「我都在想跟演唱會有關的事情。」因這次演唱會，張清芳全程親自參與，還常一有靈感，就半夜傳訊息給團隊。

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