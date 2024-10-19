楊繡惠和解徐乃麟遭酸「莊孝維」　正面反擊：好言對話你出口成髒

記者陳芊秀／綜合報導

藝人楊繡惠日前與主持人徐乃麟爆發錄影爭議，風波延燒許多天，14日雙方在另一個節目錄影現場上演大和解。兩人爆發爭議的節目《天才衝衝衝》將於19日晚間10點播出，正好撞上金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮，她轉發播出訊息，卻遭酸「莊孝維」。

▲楊繡惠參與錄影的《天才衝衝衝》今晚播出。（圖／翻攝自臉書）

楊繡惠轉發《天才衝衝衝》播出消息，節目將播出與徐乃麟互動的過程，儘管各自有立場堅持，近日仍擁抱大和解。她轉載節目貼文，留言串卻有網友留言「覺的（得）兩位在莊孝維（指裝瘋賣傻）」，她親回：「你愛怎麼想是你的自由沒錯！但誤解別人也不是很正確的事！難道你跟朋友有誤會都不和好！合好就是莊笑偉。」

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該網友再回「有病？這言論自由？哈哈哈哈！」楊繡惠直言：「人家好言跟你對話你出口成髒！看來我是浪費我的時間！你可以請了！去你開心的地方吧！」對方「這節目我愛看不看無所畏（謂），只說看法觀感就碎碎唸？」楊繡惠也無懼回應「隨你的意最重要」。其他網友則表態支持「兩個人和解是好事，不管幾歲？我們都要學習怎樣接受不一樣的聲音或者是溝通的問題」。

▲楊繡惠被酸「莊孝維」，正面回應了。（圖／翻攝自臉書）

而金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮將於晚間7點開始進行，《天才衝衝衝》則是晚間10點播出，屆時將短時間對打。台灣觀眾今晚將是忙碌的一夜。