ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Rosé新歌太猛！火星人高舉南韓國旗唱「乾杯」　韓網炸了：瘋掉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK宣佈續約後，這1年來專注於個人音樂作品，繼Lisa、Jennie陸續推出新歌後，成員ROSÉ（朴彩英）緊接著在18日推出與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的全新單曲〈APT.〉，歌曲靈感來自南韓飲酒文化的遊戲，火星人在MV裡大搖韓國國旗、高唱韓文著「乾杯」，令全球樂迷驚喜不已，韓網更是一陣震驚直呼「瘋掉」。

▲▼Rosé新歌太猛！火星人高舉南韓國國旗唱「乾杯」　韓網炸了：瘋掉。（圖／翻攝自YouTube）

▲火星人在MV裡高舉南韓國旗唱「乾杯」，韓網討論超熱烈。（圖／翻攝自YouTube）

Rosé與火星人布魯諾合作新歌早有跡象，兩人各自在IG分享玩遊戲的合照，率先為歌曲〈APT.〉炒一波熱度，照片中，她正在教對方玩韓國的酒桌遊戲「Apartment（公寓）」，火星人開玩笑留言「昨天真的很好玩。還記得妳試圖親我的事嗎？」她則幽默回覆：「你給我等著！收回你剛剛說的話，不然歌就不發了。」沒想到，遊戲名稱和兩人的對話其實是新歌劇透。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Rosé新歌太猛！火星人高舉南韓國國旗唱「乾杯」　韓網炸了：瘋掉。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼火星人、ROSÉ合作新歌秒登上音源排行榜。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Rosé新歌太猛！火星人高舉南韓國國旗唱「乾杯」　韓網炸了：瘋掉。（圖／翻攝自YouTube）

〈APT.〉靈感為名為「Apartment」的酒桌遊戲，遊戲進行方式簡單，還能迅速打破任何派對的冷場。」Rosé透露，自己有一天晚上在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得不亦樂乎，「尤其是當我開始唱起來時，所有人都被深深吸引了。於是我們決定把它變成一首歌。之後，火星人布魯諾也加入了這個創作過程。」

值得一提的是，火星人布魯諾在MV裡高舉的兩面韓國國旗，還破天荒唱韓文「乾杯」，隨著歌曲意境玩得不亦樂乎，令大票韓國樂迷看了直呼「好神奇」、「只有ROSÉ能讓火星人舉國旗了」、「瘋掉好喜歡」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

金鐘獎／Sandy胸前全開「超兇」坤達罕放閃柯佳嬿！3hrs爆5亮點

金鐘獎／Sandy胸前全開「超兇」坤達罕放閃柯佳嬿！3hrs爆5亮點

恭喜！洪榮宏結婚7年　歌手嫩妻報喜：我們家添丁了

恭喜！洪榮宏結婚7年　歌手嫩妻報喜：我們家添丁了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Rosé, BLACKPINK, 火星人布魯諾, Bruno Mars

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Rosé新歌太猛！火星人高舉南韓國旗唱「乾杯」　韓網炸了：瘋掉
  2. 許維恩比基尼炸出「傲人車頭燈」　逆天辣照甜讚老公：瞬間進步了
  3. 鍾明軒校園拍片「警衛遭調職真正原因曝」！　經紀人二度發聲道歉校方
  4. 金鐘59／戲劇類頒獎禮4看點！　6神劇入圍「神仙打架」紅毯先尖叫
  5. 范冰冰搭上金馬導演！　主動求合作「被糟蹋成垃圾」：我奉陪到底
  6. 澎恰恰缺席慶功宴　飛大陸繼續努力拍片　苗可麗：他從頭哭到尾
  7. Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約
  8. 73歲張紀中妻子4寶生了！　親女兒小腳丫「謝謝妳選擇我們家」
  9. 大蛇丸玩滑水道「像噴的」炸出大水花！　網：以為深水炸彈來了
  10. 崔佩儀狗女兒癌逝！　帶牠曬太陽淚崩「學會放下很難」相伴10多年

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366