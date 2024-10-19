Rosé新歌太猛！火星人高舉南韓國旗唱「乾杯」　韓網炸了：瘋掉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK宣佈續約後，這1年來專注於個人音樂作品，繼Lisa、Jennie陸續推出新歌後，成員ROSÉ（朴彩英）緊接著在18日推出與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的全新單曲〈APT.〉，歌曲靈感來自南韓飲酒文化的遊戲，火星人在MV裡大搖韓國國旗、高唱韓文著「乾杯」，令全球樂迷驚喜不已，韓網更是一陣震驚直呼「瘋掉」。

▲火星人在MV裡高舉南韓國旗唱「乾杯」，韓網討論超熱烈。（圖／翻攝自YouTube）



Rosé與火星人布魯諾合作新歌早有跡象，兩人各自在IG分享玩遊戲的合照，率先為歌曲〈APT.〉炒一波熱度，照片中，她正在教對方玩韓國的酒桌遊戲「Apartment（公寓）」，火星人開玩笑留言「昨天真的很好玩。還記得妳試圖親我的事嗎？」她則幽默回覆：「你給我等著！收回你剛剛說的話，不然歌就不發了。」沒想到，遊戲名稱和兩人的對話其實是新歌劇透。

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▲▼火星人、ROSÉ合作新歌秒登上音源排行榜。（圖／翻攝自YouTube）



〈APT.〉靈感為名為「Apartment」的酒桌遊戲，遊戲進行方式簡單，還能迅速打破任何派對的冷場。」Rosé透露，自己有一天晚上在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得不亦樂乎，「尤其是當我開始唱起來時，所有人都被深深吸引了。於是我們決定把它變成一首歌。之後，火星人布魯諾也加入了這個創作過程。」

值得一提的是，火星人布魯諾在MV裡高舉的兩面韓國國旗，還破天荒唱韓文「乾杯」，隨著歌曲意境玩得不亦樂乎，令大票韓國樂迷看了直呼「好神奇」、「只有ROSÉ能讓火星人舉國旗了」、「瘋掉好喜歡」。