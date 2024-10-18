鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒日前與友人進入新竹高工，使用已完工但尚未驗收的操場，沒想到因此害得警衛遭調職。有網友在Threads上發文…「兄弟你擅闖校園跑個操場直接害一個警衛被開除，太酷辣」，事後證明該名警衛確實遭校方開除。對此，鍾明軒經紀人也做出回應了！

▲鍾明軒新竹高工拍片遭爆擅闖校園引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒拍片分享一對台灣男友與陸籍女友結婚的過程，並擔任結婚攝影師，拍下兩人辦理結婚登記，還去學校跑操場。然而這段操場影片被網友指「兄弟你擅闖校園跑個操場直接害一個警衛被開除」。新竹高工校長陳世程事後證實，事件發生的確在放學時段，鍾明軒在校友帶領下進入校園，也的確有向警衛打過招呼，不過警衛卻未進行人員登記，也未向校方通報。最重要的是，新竹高工的操場日前才剛完工，目前還沒完成驗收，並不能開放使用，鍾明軒等人的行為，引起學生強烈抗議。

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▲鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

事件引發外界討論，稍早鍾明軒經紀人回應：「我方也已跟學校確認整體事件確實是警衛方疏忽與明軒無關，該事件我方就不多浪費社會資源回覆，謝謝。」事實上，鍾明軒先前才回應網友，當時就已經向學校單位報備說明來意，反問誰能想到後面是什麼發展，還提到「警衛被開除就有人知道這消息然後放上討論，到底這個事件的『真實』是不是去確認後再來提證據說明。」