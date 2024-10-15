林襄拿的柏金包被疑假貨　申請專家鑑定　結果出爐

記者葉文正／台北報導



女神林襄日前在社群平台分享私服穿搭照，被眼尖網友發現連「柏金包」也入鏡了！粉絲紛紛留言：「哇！晉升有馬階層」、「襄當貴氣」、「這不是一般人拿的到的吧」、「柏金包不是都要配貨嗎？」也有網友好奇林襄的柏金包是真是假？

▲女神林襄在社群平台曬私服穿搭，網友發現「柏金包」入鏡。（圖／金金財寶娛樂城）

林襄透露，因為擔任「金金財寶娛樂城」品牌大使，因此接觸到業者所提供的限量柏金包，更驚人的是，未來連玩家們也有機會獲得這個價值不菲的同款柏金包！而為了證明自己社群上分享的「絕不是假包」，林襄也把柏金包交給專業精品鑑定專家，經過鑑定後證實它就是名人圈瘋搶的愛馬仕柏金包正品！「金金財寶娛樂城」為了幫玩家實現夢想，限量柏金包只送不賣，有些玩家正磨刀霍霍要替身邊最重要的女人實現夢寐以求的願望！

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▲鑑定後證實包包為真。（圖／金金財寶娛樂城）

林襄近期人氣火紅、工作滿檔？林襄透露因為工作太忙、沒時間研究名牌精品包，但在閨密好友當中，確實很多人對精品包愛不釋手，尤其是柏金包更是女生們首選的夢幻精品包！

林襄第一次拿到即將贈送給玩家的柏金包時，也驚呼柏金包的質感與氣場真的很不一樣，讓她迫不及待想在社群上分享。擁有國際證照的國際精品鑑定管理師透露，柏金包一直都是名人圈爭相收藏的精品限量包，可說是一包難求，有錢也不一定買得到。而柏金包也是很多女性的夢幻逸品，也有男性會特地收購、用來獻給身邊最重要的女性，象徵對她的重視與愛護。

經過這次鑑定之後確認，林襄手上的柏金包正是如假包換、2024年份愛馬仕柏金包，經過林襄加持之後，更顯出它的稀有與珍貴！