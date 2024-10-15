ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄拿的柏金包被疑假貨　申請專家鑑定　結果出爐

記者葉文正／台北報導

女神林襄日前在社群平台分享私服穿搭照，被眼尖網友發現連「柏金包」也入鏡了！粉絲紛紛留言：「哇！晉升有馬階層」、「襄當貴氣」、「這不是一般人拿的到的吧」、「柏金包不是都要配貨嗎？」也有網友好奇林襄的柏金包是真是假？

▲女神林襄在社群平台曬私服穿搭，網友發現「柏金包」入鏡。（圖／金金財寶娛樂城）

▲女神林襄在社群平台曬私服穿搭，網友發現「柏金包」入鏡。（圖／金金財寶娛樂城）

林襄透露，因為擔任「金金財寶娛樂城」品牌大使，因此接觸到業者所提供的限量柏金包，更驚人的是，未來連玩家們也有機會獲得這個價值不菲的同款柏金包！而為了證明自己社群上分享的「絕不是假包」，林襄也把柏金包交給專業精品鑑定專家，經過鑑定後證實它就是名人圈瘋搶的愛馬仕柏金包正品！「金金財寶娛樂城」為了幫玩家實現夢想，限量柏金包只送不賣，有些玩家正磨刀霍霍要替身邊最重要的女人實現夢寐以求的願望！

▲女神林襄在社群平台曬私服穿搭，網友發現「柏金包」入鏡。（圖／金金財寶娛樂城）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鑑定後證實包包為真。（圖／金金財寶娛樂城）

林襄近期人氣火紅、工作滿檔？林襄透露因為工作太忙、沒時間研究名牌精品包，但在閨密好友當中，確實很多人對精品包愛不釋手，尤其是柏金包更是女生們首選的夢幻精品包！

林襄第一次拿到即將贈送給玩家的柏金包時，也驚呼柏金包的質感與氣場真的很不一樣，讓她迫不及待想在社群上分享。擁有國際證照的國際精品鑑定管理師透露，柏金包一直都是名人圈爭相收藏的精品限量包，可說是一包難求，有錢也不一定買得到。而柏金包也是很多女性的夢幻逸品，也有男性會特地收購、用來獻給身邊最重要的女性，象徵對她的重視與愛護。

經過這次鑑定之後確認，林襄手上的柏金包正是如假包換、2024年份愛馬仕柏金包，經過林襄加持之後，更顯出它的稀有與珍貴！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

郭雪芙出道16年首度認愛！一聽到「男友」瞬間噴笑　害羞呵護戀情

郭雪芙出道16年首度認愛！一聽到「男友」瞬間噴笑　害羞呵護戀情

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

劉亦菲爆熱戀陸劇男神！「搭同台保母車」被拍　瘋傳合作拍戲擦愛火

劉亦菲爆熱戀陸劇男神！「搭同台保母車」被拍　瘋傳合作拍戲擦愛火

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

蔡允潔爆對老公下體過敏「進去就痛」！　排斥身體接觸：真的很害怕做

蔡允潔爆對老公下體過敏「進去就痛」！　排斥身體接觸：真的很害怕做

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

郭雪芙出道16年首度認愛！一聽到「男友」瞬間噴笑　害羞呵護戀情

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

劉亦菲爆熱戀陸劇男神！「搭同台保母車」被拍　瘋傳合作拍戲擦愛火

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄, 柏金包

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯佳嬿緊張差點被調離廚房　王大陸沮喪我們輸慘了！
  2. 陳筱蕾得腦瘤開顱手術過6年！　親曬「腦部斷層照」最新病況曝光
  3. 北捷辦「免費民歌演唱會」！　超豪華卡司曝光
  4. 敖犬公開「掏鑽戒補求婚心境」！　甜蜜放閃：老婆我愛妳
  5. 郭雪芙出道16年首度認愛！一聽到「男友」瞬間噴笑　害羞呵護戀情
  6. 周杰倫新加坡演唱會「被點蔡依林的歌」　1秒高EQ機智化解被讚翻
  7. 李多慧沒穿鞋搭飛機挨酸！　「光腳丫全被拍」網掀兩派戰翻
  8. 黃安不甩軍演「曝回台行蹤」！　揭尋根發現：統一在即時機剛好
  9. 等了6年...蔡依林終於宣布喜訊！　正面回應「新專輯推出時間」
  10. 蔡允潔爆對老公下體過敏「進去就痛」！　排斥身體接觸：真的很害怕做

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366