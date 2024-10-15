台灣綜藝節目誰最夯？2024金鐘「台綜TOP5聲量」一次看　冠軍出爐

記者田暐瑋／綜合報導

打開電視機，你最喜歡觀賞哪些台灣綜藝節目呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你盤點第59屆金鐘獎綜藝節目、益智及實境節目獎入圍聲量排行榜。

No.5 《怪客臨門》

當現代喜劇邂逅客家會是什麼模樣？客家電視台播出的綜藝節目《怪客臨門》，由宋明翰擔任主持人，邀請歐耶、麥摳、黃逸豪、謝小玲、微笑丹尼、愛笑斯坦等脫口秀人氣演員登台，除了有豐富的客語知識，還有廣大客群喜歡的節目內容，例如為什麼長輩喜歡情緒勒索、流行語用客語怎麼說、回覆酸民留言等，不僅超脫以往大家對於客語節目的認知，透過現場喜劇秀模式，就算是客家麻瓜也能盡情享受節目，了解客家山歌、俗諺、料理及信仰等。

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▲《怪客臨門》。（圖／翻攝自客家電視臉書）



《怪客臨門》除了入圍第59屆金鐘獎綜藝節目獎之外，也曾入圍2024加拿大班芙電視節洛磯獎——喜劇與綜藝類，網友對於《怪客臨門》節目則給予高度評價，「好看，開懷大笑」、「整集都好好笑，沒有冷場」、「太棒了，客語節目中有讓小朋友非常喜愛，可以學習語言，謝謝你們用心」、「超級好笑的，果然是名不虛傳的《怪客臨門》」。

No.4 《MUSIC MAKER音樂主理人》

台灣首創音樂選秀實境節目《MUSIC MAKER音樂主理人》，由藝人陶晶瑩、邱宇辰負責主持，音樂製作人陳子鴻、陳珊妮、歌手閻奕格、李芷婷、Karencici、小宇、黃宣、林宥嘉、陳零九、李友廷、Bii畢書盡、吳霏、莫宰羊、動力火車、FEnix等人擔任專業評審，24位選手藉由經典改編、團體對抗賽、藝人合作賽、都市之歌、KOL合作賽及終局之戰，最終由Nio（秦仲尼）拿下冠軍獎座。

▲《音樂主理人》。（圖／節目提供）



《網路溫度計DailyView》曾撰寫「《MUSIC MAKER音樂主理人》十大熱門選手冠軍是他！嘎嘎強勢現身 酷炫滑倒、莫宰羊唱情歌別錯過」，許多網友對於優秀選手特別印象深刻，「整季看下來其實可以感覺到節目組真的是蠻用心的，不但請來在各領域都超大咖的導師，舞台的編排也很流暢，而且看的時候可以同時享受選手們精彩的表演，又可以感受到那種比賽時緊張刺激的氛圍真的讚讚」、「除了資深的評審還有好多新生代的歌手，每一個都很有實力」、「這集的Karencici也很大咖～去年金曲獎抱走四個獎」、「我覺得第一集的林隆璇老師也很經典」。

No.3 《全明星辯論會》

《全明星辯論會》由評審長陶晶瑩、司儀視網膜及隊長陳芳語、黃豪平領軍，分為黑白兩隊競賽，阿喜、倪暄、凱莉、木星、董仔、賀瓏、莫宰羊、徐新洋、侯昌明、陳大天、馬力歐、關韶文、楊昇達、吳怡霈、朱琦郁、蘿莉塔為隊員，透過不同階段主題辯論賽一分高下，由於討論議題也是電視機前的觀眾心有所感題目，因此在學習「好好說話」之餘，也能夠喚醒大家對思考、表達與聆聽重視。

▲《全明星辯論會》。（圖／翻攝自FACEBOOK／全明星辯論會Let's Debate）



《全明星辯論會》播出10集以來引發不少爭議，包含有人認為隊長實力不均、評審有失公允、發言沒有論點等，不過還是有許多人對於辯論節目大力支持，「至少節目還是有端出賀瓏或凱莉，這種明明不用來比賽也已經屌打很多人的喜劇演員，算是很有誠意，藝人們的組成也很多元，不過不得不說豪平的表現超強」、「剛剛看完一集覺得很精彩，結尾的地方會先抽出下個禮拜的題目，並決定正方跟反方，讓觀眾們可以提早一週進行討論，並期待下一集的到來」、「製作單位有些題目出得很好耶！至於藝人們的觀點及回答就蠻看人，有些的確會讓人省思一下，有些真的不曉得在幹嘛哈哈哈哈，靜觀其變了」。

No.2 《未來少女NEXT GIRLZ》

《未來少女》也是近年受到網友關注的台灣偶像選秀節目，由6個經紀公司組成6個各具特色的女團，包含幻藍小熊、薄荷水晶、緋紅魅影、黑耀精靈、日光之橙及紫月光，還有透過人氣投票解鎖的女團「幽靈水晶」，選秀也特別邀請藝人徐若瑄擔任製作人、原子少年及舞蹈老師奕寬等人負責講評，每場比賽皆是由給力評審團、人氣投票選出賽制冠軍，在第12集最終回比賽，由幻藍小熊奪得總冠軍。儘管節目已經播畢，後續仍在網路上創造不少話題，其中幻藍小熊成員Ayeon、XXIN、媛媛、毓、采甄、Nico最後也順利在南韓以單曲〈COCOCO〉出道。

▲《未來少女》。（圖／翻攝自未來少女臉書）

在《未來少女》節目中，有許多令人印象深刻的歌曲，在Dcard上引發熱烈討論，網友也紛紛推薦出圈歌曲，「〈V.I.P.〉極愛」、「我超愛〈IDFC〉」、「〈運命共同體〉不知道有沒有機會」、「其實我覺得〈Like It〉應該也有機會出圈」、「一定是日光之橙的〈BABYYAGA〉，我可以每天聽，〈Wannabe My Lover〉、〈RIDE OR DIE〉我也覺得不錯，個人覺得日光之橙的歌都蠻耐聽，Ashlee的嗓音挺出色」。

No.1 《綜藝大熱門》

如果提到長青的談話性節目，相信許多人都會聯想到《綜藝大熱門》！去（2023）年主持人吳宗憲、Lulu黃路梓茵及陳漢典憑藉《綜藝大熱門》奪得第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，不僅是陳漢典出道18年以來首度得獎，其中吳宗憲也特別提及曾國城因《一字千金》拿下益智與實境節目主持人獎，直呼「我從來沒有做過那麼輕鬆的節目」，引發網友熱烈討論，先前曾錄製《綜藝大熱門》的人氣女高中生孟庭發生車禍過世，許多觀眾不捨悼念，也帶動節目在網路上討論。

▲《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵。（圖／記者李毓康攝）



《綜藝大熱門》以詼諧幽默的主持風格、製作單位有趣企劃人氣長紅，除了YouTube頻道訂閱人數突破百萬，臉書粉絲團也逼近百萬人關注，成為當前熱門綜藝節目。先前也有網友分享吳宗憲在《綜藝大熱門》「我都幾歲了！爸媽還管我這些事！」主題中神回應，讓許多觀眾心有戚戚焉，「吳宗憲常常講讓人噴飯的事」、「《綜藝大熱門》我覺得有一集孫其君跟Lulu的同居100天那單元最好看，希望還有續集」、「我也覺得吳宗憲主持蠻好笑的，有他獨特的風格，雖然也是有一些缺點導致有人不太喜歡他，但我覺得綜藝就是要搞笑啊哈哈，不用太認真」。

▲台綜top5聲量。（圖／記者田暐瑋製表）