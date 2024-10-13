安成宰餐廳爆財務危機停業！靠《黑白大廚》翻紅救回　宣布重新開張

記者田暐瑋／綜合報導

韓國料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅了眾多參賽者，評審團也成為焦點之一。評審之一的安成宰是南韓唯一擁有米其林三星的主廚，但他的餐廳先前因財務問題不得不暫停營業，直到節目播出後，終於宣布餐廳確定重新開業。

▲《黑白大廚》三星主廚安成宰爆紅。（圖／翻攝自IG）

安成宰2017年與「CJ第一製糖」合作，在首爾龍山區漢南洞開設了Mosu餐廳，走的是精緻高價位路線，開業以來快速崛起，在2019年獲得米其林一星，2020至2021年間升至二星，並於2022至2023年榮獲三星評價，當安成宰得知餐廳榮獲三星的消息時激動落淚，在場員工全都目睹他感性一面。

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然而，由於韓國經濟的整體衰退與物價上漲，對高檔餐廳造成了不小的衝擊，加上人力與食材成本，以及昂貴的租金，安成宰餐廳面臨財務危機，2024年1月宣布結束營業，據專家指出，安成宰餐廳的最高收益率僅有5%。

▲《黑白大廚》三星主廚安成宰。（圖／翻攝自IG）



儘管面臨重重困難，《黑白大廚》的影響力為安成宰帶來了新的機會，日前他在白種元的YouTube節目中宣布，餐廳確定重新營業，時間點約在今年冬季或最遲明年初，並將餐廳遷至梨泰院地區，讓粉絲相當期待。