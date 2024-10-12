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王心凌唱一半「告五人來了」！　一現身直接「朝台下掃射」

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌今（12日）一連2天在台北小巨蛋盛大開唱，硬體、舞台設備全大幅更新，成本高達6000萬元，她今也驚喜邀請告五人合唱新歌〈言不由衷〉，犬青笑說「我們有特別打扮成客服人員，有莊重的感覺嗎？」王心凌驚呼：「客服人員也太漂亮了！」更趁機偷摸犬青鏤空裝下的美腰，「這邊可以摸嗎？」

▲▼王心凌演唱會，嘉賓告五人。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲王心凌邀請告五人擔任嘉賓。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

王心凌去年新專輯的歌曲〈言不由衷〉是告五人雲安創作，雙方今下午彩排首度見面，王心凌一見到雲安就笑說：「謝謝你寫的歌！」除表示很喜歡雲安寫的歌，也誇讚犬青演出精彩，「妳又辣又有才華」，讓犬青笑開懷。

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王心凌也忍不住笑問鼓手哲謙：「你應該比我小，我可以叫你『謙哥』嗎？」謙哥立刻說：「可以叫我『哲謙』。」王心凌也說：「我有做功課，因為我也很愛告五人，知道你們團名是在佈告欄選出來的，我今天也要隨性一點！」因此特別搬出大型道具，4人各自拿起玩具槍往背板射，告五人還一時興起往台下「開槍」，最後4人合力拼出「我是好蛋」的團名，讓全場笑翻，哲謙在念團名時還笑到一度無法說話。

▲▼王心凌演唱會，嘉賓告五人。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲王心凌和告五人用射飛鏢的方式，決定一日限定團名「我是好蛋」。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

此外，雙方也合唱告五人的夯歌〈愛人錯過〉，王心凌笑說會選這首歌，是因為自己非常喜歡，平常也很少有機會在演唱會上唱別人的歌，透過這次合作演唱愛歌，讓她直呼很開心。

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