具俊曄IG遭盜後「現身同框小S」　1舉動網驚：姐夫知道妳不洗頭嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星具俊曄在2022年和大S（徐熙媛）結婚，近來被網友發現無預警關閉經營多年的Instagram，掀起外界討論。不過，他在小S 12日上傳的影片中現身，調皮舉動讓粉絲放下心，更讓網友忍不住笑說「知道小S都不洗頭嗎」。

▲具俊曄的Instagram於日前被發現帳號關閉。（圖／記者周宸亘攝）

小S在社群上傳為外甥慶祝17歲生日的影片，並配文寫道：「小阿姨雖然瘋癲，但真心愛你！要健康平安，永遠當個帥氣有擔當的男人。」影片中，小S用誇張的唱法為外甥唱生日快樂歌，而她身後的具俊曄則調皮地伸手撥弄她的頭髮，笑容滿面，家中氣氛相當好。

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▲具俊曄同框小S。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

小S的影片公開後，引網友紛紛笑說「姐夫在幫忙弄頭髮搞氣氛」、「後面還有姨丈幫忙頭髮特效」、「姐夫不知道妳都不洗頭的嗎」、「有巨星阿姨真好，每年都有豪邁又動聽的歌聲可以聽」。

此前，大S的經紀人也針對具俊曄的Instagram帳號關閉一事做出澄清，強調並非關版，而是因為被盜，「我們目前正在積極跟IG官方聯繫，希望能儘早拿回帳號的主動權。」經紀人也透露，對於帳號被盜一事，具俊曄很冷靜，「只是覺得IG有許多整理過的資料照片如果因此遺失了會很可惜，也失去了一個與粉絲聯繫互動的管道，但並不擔心，相信一定會順利解決的。」