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「理想混蛋」壓軸演出廣播金鐘　獻出新曲許願湊滿三金

記者許逸群／台北報導

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」於今（12日）晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，以聲音為媒介的廣播，這幾年的演變讓聲音呈現更多元，今年廣播金鐘亮點包括因應產業趨勢首度增設Podcast節目4個獎項、演出者的多元，以及主持組合的清新。

▲▼「理想混蛋」將壓軸演出廣播金鐘。（圖／三立提供）

▲「理想混蛋」將壓軸演出廣播金鐘。（圖／三立提供）

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」共有三段演出，開場表演「美好聲音無所不在」，表演概念以聲音傳遞，廣播與Podcast一起潮向未來。由喜劇演員與歌手的怡岑，和橫跨主持、歌唱與戲劇的馬念先合作演唱及互動，兩人以樂團和舞者、結合插畫影像做歡樂趣味開場秀。

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第二段表演節目「LIFE ON AIR」，表演者為史茵茵與玩弦四度，將透過歌曲聲音與爵士樂演奏來展現廣播的多元性。第三段表演節目主軸為「聲浪如潮湧向國際」，為強調臺灣有很優秀的樂團已在國際上發光演出，演出者特別邀請到目前人氣超旺的樂團「理想混蛋」，該段演出歌詞搭配入圍者工作畫面，突顯聲音從業人員對廣播的努力與堅持。

▲▼「理想混蛋」將壓軸演出廣播金鐘。（圖／三立提供）

▲「理想混蛋」將在廣播金鐘獻唱新曲。（圖／三立提供）

第三段表演節目主軸為「聲浪如潮湧向國際」，理想混蛋昨（11日）晚進行彩排，典禮中將帶來兩首歌曲，一首是大家耳熟能詳的〈愚者〉，另一首則是〈頑強〉，理想混蛋表示，「這是一首全新的歌曲，很熱血，將在廣播金鐘頒獎典禮上讓大家搶先聽，希望獻給所有認真追夢的人。」

理想混蛋首次登上三金舞台表演，同時也是他們成團7周年，是個很有意義的里程碑。而這次典禮首次在北流舉辦，對他們來說是舊地重遊，因為曾經在這舉辦演唱會，但心情卻大不同，因為有很多熟悉的廣播前輩坐在台下，所以在他們面前演出有點緊張，也希望從這次開始，湊足三金表演。

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