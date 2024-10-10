蕾菈認有想過引退「不適合這產業」！　昔陷低潮罕吐真心話

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員，儘管工作忙碌，仍不時會在社群和粉絲互動，大方分享私下生活。今（10）日她就在IG發文透露，有網友認為她拍片熱情減退，甚至建議她引退。為此，蕾菈坦言，自己之前沉澱了一段時間，確實曾考慮過是否要離開這個產業，「認為自己完全不適合這個產業，沈澱了好一段時間。」

▲蕾菈會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈表示，有一段時間她覺得自己不再適合拍片工作，甚至一度陷入低潮。然而，一則來自粉絲的訊息改變了她的想法，該粉絲表示透過蕾菈的影片，幫助她度過了許多痛苦的夜晚，讓蕾菈意識到她的影片能夠帶給他人快樂與力量，「我才明白，我是能夠帶給某些人快樂的，這是我當初拍攝影片的初衷。」

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▲蕾菈坦言曾想過離開網紅圈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈在文中進一步解釋，儘管有些人可能覺得她的影片不再符合他們的喜好，但每個影片畫面都是她希望呈現給觀眾的內容，「很抱歉我沒辦法滿足所有人的期待，但我不想辜負那些從未放棄過我的人。」最後，蕾菈也感性地向粉絲致歉，表示自己很少會公開分享這些心裡話，並感謝大家一路以來的支持，同時也不忘祝福大家雙十國慶快樂。