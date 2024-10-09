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汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

記者潘慧中／綜合報導

汪建民因罹患肺腺癌第四期，且癌細胞已擴散至腦部，於7日晚間撒手人寰，享年56歲。更哀傷的是，由於他生前欠債的關係，有一部分的喪葬費付不出來。

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▲汪建民。（圖／翻攝自汪建民臉書）

▲汪建民7日晚間因病離世。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）

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據《三立新聞網》報導，汪建民生前大約欠下高達2千萬的鉅額債務，債主還曾因此找上門，當時深怕廠商遭到波及，只好暫緩直播工作，後來被診斷出肺腺癌，甚至無力負擔醫藥費。

▲汪建民曾被公開手拿借據的照片。（圖／翻攝自爆料公社、資料照）

至於當時四處借錢的原因，汪建民生前曾向《ETtoday星光雲》解釋，年輕時確實有賭博經驗，但絕非因賭博欠下2千萬，他只說「全都因為是我不存錢導致」。

如今，妹妹悲痛證實汪建民因病離世後，他身後事的費用支出似乎也有困難。不幸中的大幸是，社會局已出手幫忙，只盼他能安穩走完人生最後一程，預計在13日舉辦告別式。

▲汪建民。（圖／記者黃克翔攝）

▲汪建民的告別式預計在13日舉行。（圖／資料照）

事實上，汪建民是在7月初坦承罹患肺腺癌4期的，去年12月因病入院接受手術，隨後開始了漫長的化療和電療過程。歷經多次化療和超過60次電療，治療的副作用使他的頭髮全掉，也失去了味覺，體力變差，體重更是從89公斤降到了77公斤。

▲▼汪建民7月抱病錄影。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

儘管病情嚴重，汪建民依然堅守直播工作，期間有粉絲從他骨瘦如柴的身體、突出的眼睛和凹陷的雙頰中發現異常，他則總是戴著帽子，以此掩蓋他的掉髮狀態。

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